Biden e Trump: la memoria e le altre doti necessarie a un Presidente

Nell'ultima settimana si è molto speculato sulle condizioni di salute del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden , apparso affaticato durante durante il primo, molto atteso faccia a faccia con lo sfidante Donald Trump , avvenuto in diretta tv sulla CNN nella notte tra il 27 e il 28 giugno. Ma al di là di ogni superficiale ipotesi e delle simpatie politiche, che cosa dice la scienza sul declino cognitivo legato all'età? Quali capacità cognitive servono, per vestire i panni del leader più influente al mondo?

Abbiamo provato a rispondere a domande e risposte. Con una precisazione doverosa: gli esperti affermano in modo unanime che non è possibile esprimere un giudizio senza una valutazione neuropsicologica diretta di un paziente , e che chiunque si avventuri in un'ipotesi diagnostica rischia di prestarsi a uno sfruttamento politico di una questione medica, sempre che ci sia.

È un processo che avviene naturalmente anche in assenza di patologie cerebrali e che può causare inciampi nella memoria . Come spiega a Fortune Patricia Boyle, neuropsicologa del Rush Alzheimer's Disease Center: «La perdita di memoria legata all'età non è sempre un segno di un grave problema cognitivo. La maggior parte delle persone non capisce che la perdita di memoria legata all'età è solitamente associata a una lieve dimenticanza ed è una parte normale dell'invecchiamento cerebrale e non necessariamente un segno di un grave problema di memoria».

Con l'avanzare dell'età, il volume cerebrale inizia a diminuire , per via della perdita di cellule cerebrali che non vengono sostituite, della riduzione del volume delle cellule stesse e della degenerazione delle fibre nervose, i prolungamenti delle cellule nervose. Dopo i 40 anni, il peso del cervello cala del 5% ogni decennio , ma è solo attorno ai 60, 70 anni di età che si iniziano a vedere i sintomi di questa fisiologica riduzione di volume, o atrofia .

Così come un corpo che invecchia si muove più lentamente o ha più spesso dolori, un cervello in là con gli anni può prendere più spesso una decisione sbagliata, scordarsi un pagamento, perdere momentaneamente la cognizione del tempo o non trovare la parola giusta che serve in quel frangente, o ancora dimenticare le cose in giro per casa e faticare di più nel trovarle.

«Il declino nelle funzioni cognitive che osserviamo, nel normale invecchiamento, in assenza di malattia, è solitamente associato alla velocità di elaborazione e recupero delle informazioni», spiega a Stat News John Rowe, Professore di Politiche sanitarie e invecchiamento alla Columbia University Mailman School of Public Health. Potrebbe per esempio capitare di incontrare un conoscente per strada e non ricordare il suo nome, o di faticare di più a rievocare, o a memorizzare in primo luogo, un numero di telefono. Si tratta però di un rallentamento, non di una compromissione grave.