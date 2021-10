Negli Stati Uniti, per ogni quattro decessi legati alla covid, un bambino ha perso un genitore o un tutore (spesso chiamato con il termine inglese caregiver) primario: è quanto emerge da uno studio pubblicato su Pediatrics , che ha evidenziato una grande disparità tra bianchi e minoranze etniche. Secondo i dati, raccolti tra aprile 2020 e giugno 2021, sono oltre 140.000 i minori di 18 anni che hanno perso un genitore o un adulto che provvedeva alla loro tutela. In totale, negli Stati Uniti, un bambino su 500 è diventato orfano (ovvero, secondo la definizione dell'UNICEF , ha perso uno o entrambi i genitori) o è rimasto senza il proprio tutore legale. «È importante pensare alle conseguenze di queste perdite, e comportarsi di conseguenza ora e nel futuro post-pandemia», sottolinea Susan Hillis, coordinatrice dello studio.

Questione di etnia. Prima di guardare in profondità ai dati, è importante sottolineare che lo studio non ha preso in considerazione solo le morti causate direttamente dalla covid, ma anche quelle dovute alle restrizioni imposte dalla pandemia, come la sospensione delle cure di routine o un minore accesso alle terapie per malati cronici. Detto ciò, è comunque emersa una notevole differenza tra le diverse etnie del Paese, già evidente guardando al conteggio dei morti per covid.