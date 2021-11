Da dove viene il cibo che mangiamo? La domanda può sembrare banale, ma posta alle persone giuste può regalare risposte interessanti. Prendete per esempio questo studio, pubblicato sul Journal of Environmental Psychology e condotto su un campione di bambini americani di età compresa tra i 4 e i 7 anni: è stato chiesto loro di indicare da dove arrivi il cibo che mangiano, e che origine abbiano una serie di alimenti che consumano tutti i giorni - in particolare carne e dintorni.

Disastro! Le risposte vi sorprenderanno, e non necessariamente in positivo: una percentuale significativa dei partecipanti, per esempio, ha risposto che il bacon viene dalle piante. È una situazione disastrosa, ma che potrebbe nascondere anche inaspettati risvolti positivi.