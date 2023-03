L'attività fisica è una vera cura per la depressione?

Tutti sappiamo che l'attività fisica restituisce una sensazione immediata di benessere: ma da qui a considerare lo sport una "cura" per disturbi del tono dell'umore seri come la depressione maggiore il passo è molto lungo. Eppure è proprio questa la proposta che arriva dal più importante studio mai tentato sugli effetti dell'esercizio fisico sui sintomi depressivi. In base al lavoro, pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, i benefici di un corpo in movimento su un cervello colpito da depressione sono tali, che lo sport andrebbe proposto come trattamento di prima scelta a questi pazienti.

Se lo sport lo prescrive il medico. Attualmente l'esercizio fisico è considerato un'ottima aggiunta ad approcci più standard come la psicoterapia e i trattamenti con antidepressivi. Tuttavia, secondo il nuovo lavoro, le linee guida dovrebbero essere aggiornate in modo che l'attività motoria figuri come opzione terapeutica a sé, in quanto supportata da solide evidenze scientifiche sulla sua efficacia. Gli scienziati dell'Università di Potsdam in Germania, hanno operato una revisione di 41 studi che hanno seguito 2.264 pazienti con depressione per capire come l'esercizio fisico agisse sui loro sintomi.

Adatto a chi? E per quanto tempo? Gli effetti positivi dell'esercizio fisico sui sintomi depressivi sono stati definiti dagli autori "marcati e significativi", in certi casi addirittura migliori di quelli ottenuti con le terapie più tradizionali, tanto da incoraggiare future ricerche che verifichino se lo sport possa essere una soluzione efficace anche per trattamenti a lungo termine e se invece sia controindicato per certi gruppi di pazienti. Per ora un discrimine importante è che gli studi inclusi nella revisione hanno preso in considerazione soltanto pazienti motivati ad allenarsi e pazienti per i quali l'esercizio fisico non comportasse rischi per la salute generale. Dunque una platea che di fatto esclude una buona fetta di pazienti affetti da disturbi depressivi.