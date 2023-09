Apnea ostruttiva del sonno: la diagnosi la fa l'IA

Concedersi un numero sufficiente di ore di sonno permette di dedicare concentrazione e lucidità ai compiti della giornata. Eppure sembra andare di moda, tra imprenditori e politici, l'abitudine di condensare il riposo in poche ore per notte, o in brevi sessioni di pisolini. Non è così per tutti, ma qualcuno ha trovato il proprio equilibrio: ecco quali sono le abitudini del sonno di una serie di persone di successo.



Tim Cook. Per il CEO di Apple la sveglia tuona ogni mattina alle 3:45. Solo così riesce a leggere e rispondere alle 700-800 email giornaliere che riceve.

Foto: © Reuters