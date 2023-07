Alzheimer, un nuovo marcatore monitora la progressione della malattia

Ansel Bourne. Il 15 marzo 1887 Ansel Bourne, predicatore evangelico di Rhode Island, si svegliò a Norristown, in Pennsylvania, in una casa e in un letto che non conosceva. Di come fosse finito lì non aveva alcun ricordo, così come nulla sapeva degli eventi che l'avevano spinto a cambiare il nome in A.J. Brown e aprire una cartoleria. La perdita di memoria e i vagabondaggi di Bourne furono spiegati con la diagnosi di fuga dissociativa, un tipo di amnesia psicogena, dovuta cioè non a un danno cerebrale organico ma a un disturbo di personalità multipla. La vicenda e il nome hanno ispirato "The Bourne Identity", il romanzo di Robert Ludlum e la successiva trasposizione cinematografica interpretata da Matt Damon.