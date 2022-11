I volontari AIRC tornano infatti in 1.800 piazze italiane a distribuire i Cioccolatini della Ricerca, a fronte di una donazione di 10 euro. Insieme viene offerta una Guida che contiene un approfondimento sulle cure per alcuni tipi di tumore. Nella pubblicazione si trovano anche quattro ricette a tema cioccolato per realizzare dolci sani, senza rinunciare al gusto, firmate da Damiano Carrara, Michela Coppa, Chiara Maci e Benedetta Parodi.



Nelle piazze o su amazon. I Giorni della Ricerca sono una iniziativa partita il 6 novembre e che durerà fino al 16 che ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare il pubblico sul tema del cancro, coinvolgendo le trasmissioni televisive e radiofoniche della RAI, i media, gli stadi di calcio della Serie A e della Nazionale, gli studenti delle scuole superiori, i Comitati Regionali e i volontari.

Oltre che nelle piazze, sarà possibile acquistare i Cioccolatini della Ricerca anche in una delle filiali BPM su tutto il territorio nazionale, oppure online su Amazon.it per riceverli direttamente a casa o per regalarli.



Doppio vantaggio. Scegliendo una o più confezioni di Cioccolatini della Ricerca faremo un gesto che fa bene due volte. Infatti, il cioccolato fondente, se assunto in modica quantità, può portare benefici per la nostra salute in quanto contiene i flavonoidi, sostanze della famiglia dei polifenoli, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Inoltre, con questo gesto, daremo il nostro contributo concreto ai progressi della ricerca targata AIRC. Tutte le informazioni sulla distribuzione saranno disponibili in tempo reale su airc.it.