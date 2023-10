A Singapore le leggi antifumo hanno evitato 20.000 attacchi di cuore

In pericolo nostro malgrado. Il fumo di seconda mano o fumo passivo è quello a cui sono involontariamente esposte le persone che non fumano, ma che sono costrette a respirare il fumo degli altri. In base ai dati dell'OMS, questo tipo di inquinante sarebbe responsabile di 1,3 milioni di morti ogni anno nel mondo, in molti dei casi provocate da cardiopatia ischemica o ischemia miocardica, ossia l'insieme di condizioni nelle quali non arrivano sangue ed ossigeno sufficienti al muscolo cardiaco.

Nella maggior parte dei casi, questi eventi sono provocati dall'ostruzione delle coronarie, che quando avviene in modo in modo improvviso dà luogo ad infarti. Il fumo di sigaretta è uno dei primi fattori di rischio per la cardiopatia ischemica.