«Nella progettazione siamo partiti proprio dai pazienti, coinvolti con questionari e focus group da cui è emersa l'esigenza di avere un esoscheletro utilizzabile in autonomia, confortevole e trasportabile» ha spiegato Matteo Laffranchi, coordinatore del Rehab Technologies Lab Inail-IIT. Alcuni pazienti in particolare sono stati poi essenziali durante tutte le fasi dello sviluppo, prestandosi a sperimentare in prima persona il dispositivo via via che veniva perfezionato.

Si ricarica in 1 ora. Ergonomico e adattabile alle caratteristiche dei singoli, Twin è dotato di motori che assecondano le intenzioni dell'utilizzatore, e può essere impostato tramite un tablet così da regolare il passo a seconda delle esigenze. L'energia è fornita da una batteria che ha un'autonomia di 4 ore e si ricarica in un'ora.

«Twin può lavorare in 3 modalità – prosegue Laffranchi – per la deambulazione di pazienti con paralisi complete, per chi ha una mobilità residua ma necessita di un supporto, e per chi ha una una compromissione parziale e diversa nei due arti».