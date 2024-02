Un anno non basta. L'importante non è tanto quando, ma piuttosto per quanto tempo si smette di fumare: le probabilità di sviluppare il cancro sono risultate infatti dimezzate (rispetto ai fumatori) per chi riesce a smettere per almeno 15 anni.

La diminuzione maggiore del rischio è stata registrata dopo i primi dieci anni di astinenza: nello specifico dopo 13 anni e cinque mesi il rischio si è ridotto del 42% per il cancro ai polmoni, del 27% per quello al fegato, del 20% per il tumore del colon-retto e del 14% per quello allo stomaco.