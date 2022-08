Nel mondo oltre 12 milioni di persone sono in attesa di un trapianto di cornea per poter tornare a vedere, ma solo una persona su 70 lo riceve: questo perché la maggior parte di chi ne ha bisogno vive in Paesi a basso reddito, dove l'accesso al trattamento è molto limitato. Ora un team di ricercatori svedesi sembra aver trovato una possibile soluzione al problema: un impianto di bioingegneria sviluppato a partire dal collagene ricavato dalla pelle dei maiali, che è riuscito a ridare la vista a venti volontari ciechi o quasi ciechi. I risultati dello studio pilota sono stati pubblicati su Nature Biotechnology.

Pelle di maiale. La cornea umana è composta principalmente da collagene, la proteina più abbondante nei mammiferi. Per questo gli studiosi hanno deciso di provare a utilizzare un collagene alternativo, ricavato dalla pelle dei maiali purificata: per produrre l'impianto, il team ha stabilizzato le molecole di collagene formando un materiale robusto e trasparente in grado di sopportare le manipolazioni e il trapianto nell'occhio: «I risultati sono promettenti e danno speranza a chi soffre di cecità corneale e ipovisione», sottolineano gli autori.

La cornea è una membrana trasparente che rappresenta la lente più potente dell'apparato visivo. Il cristallino è l’altra lente che forma il diottro (ovvero il sistema ottico) oculare. © SvetaZi | Shutterstock

L'operazione. Allo studio hanno partecipato 20 volontari affetti da cheratocono, una malattia degenerativa che deforma la cornea, dei quali 16 totalmente ciechi e quattro con la vista gravemente compromessa. L'impianto è stato inserito nell'occhio dei pazienti tramite un'operazione chirurgica poco invasiva, effettuando una piccola incisione senza necessità di punti di sutura. In seguito all'operazione, tutti i volontari avevano migliorato le proprie capacità visive, e tre delle persone cieche avevano riacquisito una vista di 10/10.

Se, come sperano i ricercatori, questo bioimpianto potrà essere prodotto in massa a un costo relativamente basso, molte persone che vivono nei Paesi più poveri ne beneficeranno: in Iran e in India, ad esempio, moltissime persone soffrono di cecità corneale e ipovisione, ma mancano le donazioni di cornee umane e le possibilità di trattare la malattia. © PhotographerIncognito | Shutterstock