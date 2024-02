Dormire (ma senza esagerare). Un buon numero di ore di sonno (in genere 8) è senza dubbio un fattore protettivo per il cervello: dai 65 anni in su l'abitudine del riposino diurno risulta abbassare il rischio demenze fino ai 10 anni successivi. Ma dormire troppo (specie di giorno) non è un buon segno: l'eccesso di sonno diurno e notti più corte di 6 ore sono associati a un rischio cognitivo più alto; altri studi collegano un sonno lungo e di scarsa qualità a problemi di memoria in donne e uomini over 65. Anche una cattiva qualità del sonno nei giovani adulti può indicare una predisposizione, più avanti, al declino cognitivo.

Foto: © Shutterstock