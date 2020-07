Inutile nasconderlo: la puzza di piedi è insopportabile e spesso imbarazzante. Soprattutto di questi tempi che, complici le regole d'igiene anti-coronavirus, abbiamo preso l'abitudine di toglierci le scarpe prima di entrare in casa. E finché siamo da noi va bene, ma se è casa d'altri può essere un problema.

Certo, non tutti soffrono di bromidrosi plantare, che colpisce soprattutto chi ha una sudorazione eccessiva (iperidrosi), ma resta il fatto che tutti indossiamo scarpe e calzini dove proliferano i batteri responsabili di tale cattivo odore. Basterebbe quindi una sana igiene quotidiana? Non sempre: perché c'è modo e modo di lavarsi. Usare deodoranti? Bisogna sapere scegliere quelli con principi attivi che funziano meglio.

Insomma, per vincere la guerra contro la tanto odiata puzza di piedi si possono usare diverse piccole ma preziose strategie.

10 modi per eliminare la puzza di piedi è tratto da Focus Domande & Risposte 65. | Focus

1 - Lavali così. L'igiene quotidiana è la prima soluzione. Non basta un risciacquo, ma occorre lasciare i piedi a mollo per un po' e pulirli con un detergente disinfettante, soprattutto sulla pianta (dove si accumulano più cellule morte), tra le dita e sotto le unghie (che è bene tagliare spesso). Occorre infine asciugarli con cura al termine del lavaggio.

2 - Calze molto pulite. È bene cambiarle, anche più volte al giorno, scegliendo tessuti naturali o fibre acriliche in grado di assorbire l'umidità, ma occorre fare attenzione a quelle in cotone o lana, che assorbono il sudore senza però far traspirare il piede. Da evitare, invece, calze in poliestere e nylon poiché accrescono la sudorazione.

3 - Occhio alle scarpe. Non indossare mai lo stesso paio per due o più giorni consecutivi. Basterebbe già questo piccolo accorgimento per prevenire il problema. Usare scarpe di mezza taglia più grandi aiuta a far circolare l'aria al loro interno. Quanto ai materiali è bene optare per tele leggere e traspiranti, che permettono al sudore di evaporare.

4 - prova con lo zinco... Secondo uno studio del 2013, condotto su 108 soggetti con un problema di bromidrosi, applicare del solfato di zinco sulla pianta e sulle dita dei piedi determina un miglioramento della condizione nel 70% dei casi. Questo grazie alle proprietà antibatteriche, antimicotiche e antitraspiranti dello zinco.

5 - con il borotalco. Un altro trucco semplice per ridurre l'odore dei piedi consiste nell'applicarvi una leggera spolverata di talco profumato (lo stesso usato per i neonati). Ciò aiuta ad assorbire sudore e umidità e, di conseguenza, a contrastare la crescita dei batteri che producono il cattivo odore.

6 - con il bicarbonato. Basta aggiungerne un cucchiaio all'acqua durante il pediluvio per sfruttarne le sue caratteristiche antibatteriche, ma può essere utile anche lasciarne un po' dentro alle scarpe o alle pantofole per disinfettarle, ricordandosi di rimuoverlo prima di indossarle.

7 - solette ad hoc. In farmacia si trovano solette per scarpe in grado di rilasciare profumazioni naturali e di assorbire il sudore, favorendo la traspirazione del piede. Di solito contengono clorofilla, feltro o anche tannino, tutte sostanze capaci di neutralizzare i batteri.

8 - alcol e creme. Previa indicazione del proprio medico, può essere utile applicare sui piedi una soluzione alcolica disinfettante e umidificante. Esistono anche creme oppure spray antisettici che servono allo stesso scopo, utili soprattutto se è in corso una infezione fungina (da funghi).

9 - i rimedi della nonna. Di rimedi naturali ne esistono a bizzeffe, ma non tutti hanno solide basi scientifiche. Male però non fanno. In rigoroso ordine alfabetico, per pediluvi o applicazioni, le "nonne" consigliano: aceto, allume di rocca, amido di mais, cipolla, limone, prezzemolo, sale, salvia, tè nero, vodka e infine lo zenzero.

10 - cibo pericoloso. Alcuni cibi favoriscono il cattivo odore dei piedi e dunque limitarne (per quanto possibile) l'assunzione può essere utile. Tra questi spiccano cipolla, aglio, curry, caffè e altre bevande nervine (come tè, infusi e cioccolata calda), alcolici e superalcolici.