10 cose che (forse) non sai sul respiro

Compressa e spedita. Inventata a inizio Ottocento in Inghilterra, la posta pneumatica sfruttava un circuito di tubi e un sistema ad aria compressa per recapitare messaggi telegrafici all’interno di capsule. Si diffuse in diverse parti del mondo, ma poi andò via via in disuso. Eppure ancora oggi ha diverse applicazioni: per esempio nei centri commerciali, per inviare il denaro contante in cassaforte, oppure nelle farmacie, per spostare le confezioni di farmaci dal magazzino al banco. La tecnologia impiegata si basa su compressori, turbine e deviatori in grado di movimentare oggetti di qualche kg, a oltre 15 m/s (54 km/h), per centinaia di metri.

Foto: © library of congress