È possibile costruire un treno in grado di muoversi all'infinito senza bisogno di combustibile o corrente elettrica come quello su cui è ambientata la serie TV Snowpiercer? La risposta non è scontata come sembra: Fortescue, gigante australiano del settore minerario, ha infatti annunciato un rivoluzionario progetto per la realizzazione di un convoglio alimentato da un mix di energia elettrica e gravitazionale in grado di muoversi senza bisogno di alimentazione esterna su un percorso predefinito.

Pesante è meglio. L'impianto verrà utilizzato per trasportare il minerale grezzo dai siti di estrazione agli impianti dove viene lavorato. Ma come può questo treno "non consumare corrente"? Il suo segreto è nel tracciato e… nel peso che trasporta.