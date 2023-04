Davvero si potrebbe ricavare energia a riciclando la carta igienica usata?

Perché Fahrenheit 451? Ricordate il romanzo Fahrenheit 451 di Ray Bradbury? Era ambientato in un mondo in cui leggere era vietato e i libri venivano bruciati. Sembra che il titolo faccia riferimento al valore di temperatura (nell’unità di misura anglosassone) alla quale la carta in certe condizioni brucia spontaneamente: 451 gradi Fahrenheit che corrispondono ai “nostri” 232,5 gradi centigradi. L’ipotesi è per lo meno verosimile: in effetti, dati di laboratorio all'autocombustione della carta risulta attestarsi davvero attorno ai 230 gradi. Con valori inferiori, sui 180 °C, per le carte più leggere (come quella di giornale) e punte di oltre 300 °C per le carte spesse e calandrate.

Foto: © LearningLark