Le contraddizioni del metano: risorsa o minaccia?

Il metano è un gas che oggi è al centro dell'attenzione per diversi motivi. Innanzi tutto, perché il suo prezzo è salito alle stelle negli ultimi mesi, tanto da allarmare il governo italiano e la Commissione Europea. E poi perché questa sostanza è un pericoloso gas serra – una vera minaccia per il clima – e al tempo stesso un combustibile irrinunciabile per l'economia e per la stessa transizione energetica così fortemente auspicata.

Il potere riscaldante. Dal punto di vista chimico, il metano è un idrocarburo : la sua molecola è composta da un atomo di carbonio circondato da 4 atomi di idrogeno (CH4) disposti nello spazio a formare una piccola piramide di forma tetragonale. È una molecola chimicamente attiva, che tende a reagire con l'ossigeno per trasformarsi in acqua e CO2 (andrice carbonica). Quando è disperso in atmosfera, il metano cattura il calore emanato dal Pianeta e contribuisce all'effetto serra. «Ha un enorme potere riscaldante, quello che si chiama global warming potential», enfatizza Antonello Pasini, climatologo dell'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (Iia) del Cnr. Questo parametro misura quanta energia assorbe una tonnellata di gas in un certo periodo: è un indice dell'effetto serra. «Il metano», aggiunge, «ha un potere riscaldante 20-25 volte superiore a quello della CO2 in un secolo, e 70 volte la CO2 in 20 anni.»

L'effetto è dunque importante, ed è maggiore nel breve termine, perché il metano permane nell'atmosfera per un tempo inferiore rispetto alla CO2. «Per fortuna di metano ce n'è molto meno: 1,8 ppm, ossia parti per milione, contro le 410 ppm della CO2», chiarisce Pasini: «però il suo potere riscaldante è molto maggiore.» E i suoi livelli sono ai massimi da 800.000 anni. La minaccia principale sono alcuni punti di non ritorno, detti tipping points, che potrebbero essere raggiunti in un prossimo futuro. Il clima, infatti, non è un sistema lineare, in cui l'effetto è proporzionale alla causa.

Nei fondali marini. Un esempio di sistema lineare è una molla: se la tiriamo senza deformarla troppo, si allunga di una quantità proporzionale alla forza che esercitiamo. Il clima, invece, si comporta in modo più complesso. Ha per esempio una grande inerzia, per cui possono passare decenni prima che si vedano gli effetti delle forze che lo alterano. Ma poi il mutamento può avvenire in modo repentino, e accelerare come una valanga per mezzo di fenomeni di amplificazione detti di feedback. Nel caso del metano, il pericolo si nasconde nelle zone artiche e nei fondali marini. Le fonti principali di questo gas, infatti, sono i vulcani, le paludi, le risaie, gli allevamenti di ruminanti e le perdite dai giacimenti e delle reti di distribuzione (gasdotti, navi eccetera).

«Ci sono, però, altri serbatoi enormi di metano sotto il suolo», spiega Pasini: «in particolare nel permafrost, il terreno ghiacciato che c'è in Siberia e nelle zone artiche. E poi c'è metano nei fondali oceanici, che ogni tanto emerge in superficie sotto forma di bolle. Se i fondali si scaldano o se il permafrost si scioglie a causa del riscaldamento globale, queste "bombe di metano" – come vengono chiamate – possono disperdersi in atmosfera, accelerando ulteriormente il riscaldamento.»