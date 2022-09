A Bologna si ricaverà metano dalle fogne

Come funzionerà nel dettaglio? L'impianto sfrutterà l'energia in surplus prodotta da impianti a energia rinnovabile (eolica o solare): nei momenti in cui la rete elettrica non potrà assorbire questa energia, la si userà per alimentare un processo di elettrolisi, che separa l'ossigeno dall'idrogeno. Quest'ultimo sarà poi impiegato per produrre metano (v. schema più avanti), che sarà immesso nella rete cittadina.

«È un modo di immagazzinare l'energia in surplus prodotta da fonti rinnovabili, che altrimenti andrebbe persa. Usarla per ottenere metano consente di ottenere altra energia: pronta da usare o anche da stoccare per il futuro», spiega l'ingegner Marcello Bondesan, responsabile progetti distribuzione energia e misure di Inrete Distribuzione, società controllata del Gruppo Hera. «Il procedimento, purtroppo, non è molto efficiente: l'energia contenuta nel metano così ottenuto è pari a circa la metà di quella immessa. Che, diversamente, sarebbe andata persa in quanto inutilizzata. Invece, con questo impianto, si converte in metano in tempo reale, in una manciata di secondi».

Altri vantaggi. Ma non è l'unico vantaggio atteso da SynBioS che lavorerà «in un'ottica perfettamente circolare», aggiunge Alessandro Baroncini, direttore centrale Reti del Gruppo Hera. «SynBioS limita gli sprechi di acqua potabile, dato che l'idrogeno è estratto dai liquami fognari depurati di circa 50 persone (250 litri al giorno per abitante). Inoltre l'impianto produce ossigeno che si potrà reimmettere nell'impianto di depurazione, consentendo di risparmiare energia che sarebbe necessaria per ottenerlo dall'aria. Infine, si abbattono le emissioni di gas serra:il procedimento di metanazione assorbe infatti la CO2 emessa dal depuratore: 50 m3 l'ora, pari all'impatto annuo di circa 400 auto. In prospettiva, poi, valuteremo se sarà possibile recuperare il calore emesso dalle fasi di elettrolisi e biometanazione per il teleriscaldamento o per le necessità del depuratore».

Insomma, non si butta via niente. A regime, l'impianto potrà produrre 190 metri cubi / ora di biometano, con un'energia a regime di 1 megawattora, utile a coprire i consumi annui di 1.200 famiglie.