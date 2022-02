Costi ancora alti. Tuttavia l’energia elettrica di origine solare è ancora un prodotto relativamente caro: mentre le centrali eoliche installate in posizione favorevole producono corrente a 5-8 centesimi di euro per kilowatt (un costo non molto superiore a quello dell’elettricità prodotta da una moderna centrale a carbone), l’elettricità di una centrale Csp costa ancora tra 16 e 22,5 centesimi per kilowatt. Le cose però stanno cambiando e i costi dell’energia elettrica prodotta per via solare termodinamica stanno scendendo. L'energia solare termodinamica sta diventando un'alternativa a quella prodotta con combustibili fossili anche nei Paesi ricchi di petrolio: lo dimostra il fatto che impianti simili sono in costruzione in Giordania, Dubai e Arabia Saudita.

Foto: © Graeme Robertson /eyevine/contrasto