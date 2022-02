Fusione nucleare: i record e i protagonisti

I risultati di JET non cambiano la situazione, ma suggeriscono che il progetto che seguirà a JET, e che utilizzerà la stessa tecnologia e la stessa miscela di combustibile - l' ambizioso ITER : una macchina da 22 miliardi di dollari che dovrebbe iniziare gli esperimenti di fusione nel 2025 - dovrebbe alla fine essere in grado di raggiungere quell'obiettivo. «Gli esperimenti, il culmine di quasi due decenni di lavoro, sono importanti per aiutare gli scienziati a prevedere come si comporterà ITER e guideranno le sue impostazioni operative», afferma Anne White, fisica del plasma presso il Massachusetts Institute of Technology di Cambridge che lavora sui tokamak - termine che identifica la tipologia di reattori come JET e ITER.

Il reattore a fusione nucleare è di proprietà dell'Autorità britannica per l'energia atomica, ma le operazioni scientifiche sono gestite da una collaborazione europea, la EUROfusion . Quando i ricercatori riusciranno a sfruttare la fusione nucleare, che è il processo che alimenta il Sole e tutte le stelle, avremo una fonte quasi illimitata di energia pulita, ma finora nessun esperimento ha generato più energia di quanta sia necessaria per far funzionare il reattore stesso.

20 anni per il nuovo record. JET e ITER sono reattori a confinamento magnetico: utilizzano cioè campi magnetici per "confinare" il plasma (il gas surriscaldato di isotopi di idrogeno) nell'anello del reattore, in sospensione, senza che tocchi le pareti - che non potrebbero reggere quelle temperature. Sotto elevatissime temperature (circa 100 milioni di gradi centigradi) e pressioni, gli isotopi dell'idrogeno si fondono in elio, rilasciando energia sotto forma di neutroni. Qui si ferma il lavoro del JET, ma in futuro questi neutroni riscalderanno l'acqua che, diventando vapore, alimenterà le turbine per produrre elettricità.

Per battere il record energetico, JET ha utilizzato una miscela di carburante al trizio, la stessa che alimenterà ITER, in costruzione a Cadarache, nel sud della Francia. Il trizio è un isotopo raro e radioattivo dell'idrogeno (composto da un protone e due neutroni) che, quando si fonde con il deuterio (isotopo stabile dell'idrogeno, composto da un neutrone e un protone), produce molti più neutroni rispetto al far fondere solo atomi di idrogeno (composto da un solo protone). Ciò aumenta la produzione di energia, ma l'utilizzo di questo carburante ha richiesto a JET anni di adeguamento per preparare la macchina alla prova. Nell'esperimento del 21 dicembre 2021 il tokamak di JET ha prodotto 59 megajoule di energia in un "impulso" di fusione di cinque secondi, più del doppio dei 21,7 megajoule rilasciati nel 1997 in circa quattro secondi: un miglioramento ha richiesto 20 anni di ottimizzazione sperimentale e aggiornamenti di materiali strutturali - come la parete interna del tokamak, la regione del reattore più vicina al plasma.