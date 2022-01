Allora è vero che dovremmo usarlo? È giusto classificare questa forma di energia come "green"? Al di là degli slogan, è importante capire di che cosa stiamo parlando. Questo articolo ha proprio l'obiettivo di chiarire come funzionano, quali vantaggi e quali rischi comportano le centrali nucleari di nuova generazione.

La questione è tornata di attualità a inizio 2022, quando la Commissione Europea ha deciso di inserire il nucleare all'interno di una lista di attività economiche considerate sostenibili dal punto di vista ambientale, la cosiddetta " tassonomia " prevista dal Green Deal europeo come strumento fondamentale per guidare i governi e le imprese nelle loro scelte di sviluppo.

Sembrava che la questione fosse stata ormai chiusa per sempre e dimenticata. E invece, dopo due referendum contrari (quello del 1987 e quello del 2011), oggi il nucleare torna a far parlare di sé. Perché se è vero che il Green Deal a cui aderiamo impone di portare a zero il bilancio netto di emissioni di gas serra in Europa entro il 2050, è anche vero che da qualche parte l'energia dobbiamo pur prenderla. E il nucleare, con tutti i suoi difetti, ha un indubbio vantaggio: non produce gas serra.

L'energia che si libera è tanta, molta più di quella che possono produrre in proporzione le tradizionali reazioni chimiche di combustione; e questo è il motivo per cui si costruiscono queste centrali. Le scorie, e gli incidenti come quelli di Chernobyl (1986) e Fukushima (2011), invece, sono i principali motivi per cui il nucleare è mal visto da ampie fasce della popolazione. Nel frattempo, però, la tecnologia ha fatto passi avanti, per cui in un lasso di tempo relativamente breve si è passati dai reattori sperimentali di prima generazione, come quello di Latina del 1963, a quelli di quarta generazione che già si cominciano a studiare e che promettono di risolvere perfino il problema delle scorie; non solo quelle future, ma anche quelle esistenti. In mezzo, c'è un'infinita varietà di soluzioni sulle quali si dovrebbe focalizzare il dibattito.

Reazioni a catena. Il principio su cui si basano tutte le centrali nucleari è quello della fissione, in base al quale il nucleo di un elemento di grande massa come l'uranio-235 si scinde in due nuclei più piccoli emettendo un neutrone (i nuclei atomici sono composti da neutroni e protoni incollati tra loro dalle forze nucleari). Questo neutrone libero a sua volta può colpire un altro nucleo di uranio-235, stimolando un'altra reazione di scissione. In questo modo, si può innescare un processo a catena che genera energia e altri elementi di scarto (scorie).

La seconda generazione si è sviluppata dopo questa fase un po' pionieristica, ed è caratterizzata da reattori sempre più grandi, per ridurre i costi sulla base di un'economia di scala: il nucleare – al contrario dei combustibili fossili – richiede infatti un elevato investimento iniziale per costruire l'impianto, mentre il funzionamento costa relativamente poco».

Per indicare le generazioni, come si fa normalmente, non ci sono in realtà classificazioni ufficiali. «Genericamente si indicano come reattori di prima generazione quelli nati negli anni '60-'70», spiega Ricotti. «Erano reattori di piccole dimensioni, cioè attorno ai 2-300 megawatt (MW, o milioni di watt) di potenza.

Seconda e terza generazione. Così negli anni '80 e '90 hanno cominciato a nascere reattori da 1.200-1.300 MW, come quello di Montalto di Castro (poi sospeso dopo il referendum) e il tristemente noto reattore di Fukushima in Giappone. La maggior parte dei reattori esistenti, lo ricordiamo, è di questo tipo. E in molti casi il loro tempo di vita viene esteso di 10-20 anni a fronte di miglioramenti in termini di combustibile, componenti e sicurezza. «A partire dal 2000, però, vengono progettati soprattutto reattori di terza generazione, per esempio AP1000 negli Stati Uniti, VVER-1200 in Russia, gli EPR francesi. Anche i cinesi stanno sviluppando nuove macchine», continua Ricotti. «Nel mondo, ci sono 50 reattori in costruzione. Rispetto alla generazione precedente, tutto il progetto di una centrale è migliorato: sono aumentate le taglie (fino a 1.600 MW), ma soprattutto è stato introdotto il concetto di sicurezza passiva».

L'idea è semplice quanto rivoluzionaria: invece di avere impianti di emergenza aggiuntivi che si attivano se qualcosa va storto, si fa uso di fenomeni naturali come la circolazione spontanea dei fluidi di raffreddamento, che quando sono più caldi si spostano verso l'alto e quando sono più freddi scendono verso il basso, chiudendo il ciclo (v. schema in apertura). «Con questi sistemi di sicurezza, probabilmente l'incidente di Fukushima sarebbe stato evitato», enfatizza Ricotti, ricordando come in quel caso il sistema di emergenza di raffreddamento del reattore, alimentato a gasolio, fosse stato messo fuori uso dall'ondata di tsunami. Un sistema passivo avrebbe continuato a funzionare.

Assemblabili, come Lego. Tra i reattori di terza generazione, ci sono però anche altre soluzioni sul tavolo. «Nel giro di 10-15 anni, dovremmo avere anche i cosiddetti Small Modular Reactors, cioè piccoli reattori di 100-300 MW, come quelli di prima generazione», illustra Ricotti. «Sembrerebbe un passo indietro, ma non è così: è cambiata tutta la progettazione. Molti componenti che prima stavano fuori dal reattore (pompe, generatore di vapore ecc.) ora sono integrati in un'unica struttura che semplifica il design e consente di adottare più facilmente sistemi di sicurezza passiva. In più, essendo piccoli, questi reattori costano meno e quindi hanno un rischio finanziario inferiore». Infatti possono essere pensati come Lego, in quanto sono costituiti da pezzi standardizzati da assemblare sul posto, evitando enormi cantieri. E ciò consente la costruzione di grandi centrali formate da moduli più piccoli aggiunti nel tempo.