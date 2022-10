IL FARMACO UNIVERSALE Nel meraviglioso futuro radioattivo che si apriva al mondo nei primi anni del secolo scorso non mancavano i medicinali, o presunti tali. Uno di questi era il Radithor, prodotto tra il 1918 e il 1928 da un'azienda del New Jersey (Usa) e prescritto un po' per tutto, dai dolori articolari al "mal di vivere".



Era composto a partire da un triplo distillato d'acqua, ossia acqua purissima e priva di qualunque degli elementi che fanno dell'acqua quello che è - tranne idrogeno e ossigeno, è naturale. In una boccetta contenente circa 15 grammi di questo liquido veniva aggiunto "almeno" 1 microcurie di radio-226 (isotopo del radio il cui tempo di dimezzamento è di 1.600 anni e decade nel gas radon) e di radio-228 (o mesothorium, che dimezza in 6 anni e decade in attinio).



Nel periodo in cui è stato in produzione c'era un premio di 1.000 dollari (dell'epoca) per chi fosse riuscito a dimostrare che il composto conteneva meno radioattività della quantità dichiarata. Il premio non fu mai incassato. Nel 1932, con la produzione di Radithor ormai sospesa, l'azienda si trovò al centro di una vicenda giudiziaria in quanto era stata accertata la morte di una persona per abuso del prodotto. Alcuni giornali parlavano addirittura di un centinaio di morti, ma non è mai stato possibile mettere in relazione i decessi col "farmaco". L'unica vittima accertata, Eben Byers, fondatore di una delle maggiori acciaierie del mondo, pare abbia consumato per due anni, ogni giorno, almeno una boccetta di Radithor che, oltre alle supposte proprietà antidolorifiche, sembra agisse come il laudano e l'assenzio messi assieme e proprio per questo era consigliato contro la depressione e il mal di vivere.