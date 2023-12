Oggi è il solstizio d'inverno 2023 per l'emisfero boreale: ecco gli orari

4. È il giorno più corto dell'anno. O meglio, è il giorno con le minori ore di luce: dal 22 dicembre in poi, le giornate andranno progressivamente allungandosi. Quello di oggi sarà anche il giorno il cui il nostro emisfero riceverà il minimo dell'irradiamento solare. Pertanto in Italia il Sole brillerà in cielo soltanto per 8 ore e 55 minuti (in media: qualche minuto in meno al nord, qualche minuto in più al sud). In questo periodo, per noi il più freddo, paradossalmente il Sole è più vicino alla Terra, a causa della ellitticità dell'orbita terrestre: per questo "giro", il perielio (il punto dell'orbita in cui la Terra è più vicina al Sole) casca il 4 gennaio 2022 alle 07:52 ora italiana, quando il Pianeta si troverà ad "appena" 147.105.052 km dal Sole.

Foto: © Angus MacRae, Flickr