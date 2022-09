L'economia dei musei. Si possono fare soldi con i musei? Decisamente sì, come dimostra il caso del Guggenheim Museum di Bilbao (Spagna). Costruito tra il 1991 e il 1997 da Frank O.Gehry in una città periferica e da tempo in forte recessione economica, si calcola che nel solo biennio 1998-2000 abbia generato un indotto di oltre 635 milioni di dollari. Secondo un’analisi fatta per la Unione Europea dalla Kea European Affairs, in nove anni ha portato ricavi diretti e indiretti pari a 18 volte il denaro investito nella costruzione dell’edificio. Edifico interamente rivestito in titanio e il cui aspetto ricorda quello di una nave. All'interno una collezione permanente di opere del ‘900 da De Kooning a Motherwell, da Rothko a Basquiat.