Le sfide matematiche? Si vincono così

Prosegue la marcia di avvicinamento verso Focus Live. Oggi 4 novembre alle 18:30 avremo il piacere e l'onore di incontrare Alessio Figalli, il secondo italiano a vincere la Medaglia Fields, il premio più ambito dai giovani matematici nel pieno della loro ricerca: non per nulla, per far capire in modo sintetico di che si tratta, si usa dire che è il Nobel per la matematica.

Tra i problemi che ha risolto, ce n'è uno che riguarda il trasporto ottimale, che nasce dall'esigenza di trasportare risorse nel modo migliore in tempo di guerra. Nell'incontro con Focus ci raccaonterà, in modo semplice e accessibile, di che si tratta e quali applicazioni può avere nella nostra vita di tutti i giorni. Ma soprattutto ci svelerà come, per raggiungere questo ambizioso traguardo, sia riuscito a superare difficoltà che fino a quel momento si erano mostrate insormontabili.

Focus Live è il nostro festival della divulgazione scientifica: quest'anno si terrà al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, dall'11 al 14 novembre 2021 – dal vivo, dunque, e con ingresso gratuito. Per rispettare il distanziamento e i limiti di capienza dovuti alla Covid, è stato necessario limitare le presenze ed è obbligtoria la prenotazione.