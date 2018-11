Piero Angela inaugura Focus Live: “Io reporter della scienza, ragione di una vita”

Quanti modi ci sono per inaugurare nel migliore dei modi una kermesse live che porta la firma della più grande realtà editoriale italiana della divulgazione scientifica?



Sicuramente ce ne sono tanti, ma probabilmente il migliore di tutti è quello che, qui e adesso, ha avuto come protagonista la scienza alla portata e a disposizione di tutti in persona, colui che più di ogni altro, in Italia, è riuscito a mettere in contatto i cervelli con gli strumenti cognitivi idonei a capire quello che succede. Intorno, in alto, in profondità.

un uomo, la scienza. Ed è stato così che dopo gli onori di casa dei due direttori sul palco di Focus Live: l'uno, Jacopo Loredan in rappresentanza dell’omonimo magazine che ha la titolarità dell’evento, l’altro, Fiorenzo Galli, direttore generale della sede che lo ospita, il Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, Fiorenzo Galli, è arrivato lui, Piero Angela.

Non poteva quindi che partire da qui la prima delle quattro giornate in cui Milano sarà capitale italiana - e non solo - della cultura scientifica, con oltre 200 eventi e una quantità di percorsi virtualmente infinita, poiché ciascun visitatore sarà libero di scegliere il proprio.



L'incontro d'apertura di Focus Live con Piero Angela. | Silvia Morara

Dalla rivoluzione della ruota alla rivoluzione industriale e poi quella tecnologica, imbeccato dalle domande di Focus, Piero Angela ripercorre i vari passaggi che hanno permesso - o rallentato - agli appartenenti della specie umana di essere quello che sono oggi “creature dotate di quel motore straordinario che è la mente umana, quella macchina che consente loro di cogliere ciò che è necessario per adattarsi all’ambiente e sopravvivere alle sfide che si presenteranno di fronte a loro”.



La porta girevole. Le migliaia di puntate dei suoi programmi, i trentanove libri (tutti scritti a mano, tiene a precisare), i novant’anni che - portati benissimo - porterà a compimento tra qualche settimana, hanno avuto il loro momento chiave verso la fine degli anni Sessanta quando, da giornalista generalista, viene folgorato dalla sequenza degli Apollo che partono in direzione dello spazio e capisce di essere di fronte alla sua sliding door. E vi passa attraverso, scavando un solco mediatico, ma anche culturale e sociale. Il resto - chiosa Loredan - è cronaca, ma forse è addirittura già storia.



Inevitabile, oggi, provare a domandarsi che mondo sarebbe senza di lui, come pure sarebbe sciocco non prendere al volo l’occasione di chiedere a uno come lui, con un punto di vista così ampio e così elevato, che mondo è adesso. E, puntuale, la domanda del direttore arriva: “Cos’è diventata la nostra Europa, e come sarà tra 30 anni?”. “Siamo soggetti al rischio costante di commettere gravi errori - replica Angela - perché l’esplosività della nostra demografia ci metterà di fronte tanti problemi da risolvere. Penso all’ineluttabile invecchiamento della società, i flussi di persone che lasciano la loro terra per ‘cercare il cibo’ o per scappare dalla guerra. Oggi come mai abbiamo bisogno di strumenti, quelli giusti per riflettere sui cambiamenti che ci circondano. La scienza e la tecnica, in questo senso, ci aiuteranno sempre di più a capire come fare a non commettere gravi errori. Ma anche la cultura e la politica devono fare la loro parte”.

Tra tecnologia e aldilà. “E il suo rapporto con la tecnologia?”, gli si rivolge poi il direttore di Focus. “Passo molto tempo alla tastiera, ma quella del pianoforte - scherza il Nostro che ha in cantiere la realizzazione di un’opera musicale - con cui navigo nella musica, tuttavia credo, per esempio, che l’altro navigare quello nel Web, sia per l’uomo contemporaneo uno straordinario modo di viaggiare tra le emozioni e queste ultime sono il vero carburante della vita”.



All’ultima domanda: “Cosa c’è nell’aldilà”, l’uomo di scienza e di cultura risponde (non risponde) con l’aforisma perfetto: “L’obiettivo primo della scienza è sapere quello che si sa e non sapere quello che non si sa”.

Confucio docet.