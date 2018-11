Che cosa sono le onde gravitazionali e perché la loro scoperta è importante

Marica Branchesi è una star della scienza da quando, il 16 ottobre dell’anno scorso, ha raccontato a Washington, in una storica conferenza stampa a più voci, come è stato intercettato un segnale che ha cambiato il modo di concepire l’Universo: un fascio di onde gravitazionali, vale a dire increspature dello spazio-tempo previste da Einstein e poi rimaste un enigma per quasi un secolo.

Giovanissima (ha 41 anni), lavora al Gran Sasso Science Institute dell’Aquila, e in questo video spiega l'importanza della scoperta e il suo ruolo di coordinatrice (il lavoro di Branchesi è stato essenziale per far comunicare in tempi strettissimi centinaia di ricercatori in tutto il mondo).