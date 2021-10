Grotte: le case dei Neanderthal e dei primi Sapiens

Erano rifugio, luogo dove mangiare attorno al fuoco, spazio per preparare gli utensili utili alla caccia... Dove se ne trovavano, le grotte hanno ospitato diversi gruppi di umani - prima i Neanderthal, poi i Sapiens - che si spostavano in un vasto territorio. Come si viveva in queste cavità? Ve lo raccontiamo in Grotta dolce grotta, di Giovanna Camardo, su Focus 349 (novembre 2021). Siamo andati in tre grotte nel Veneto, in particolare, per incontrare gli archeologi al lavoro, come potete vedere nel video documentario qui sopra.

Occhio alle penne. La prima è la Grotta di Fumane, nel territorio del comune di Fumane, in provincia di Verona: una cavità che si apre a 350 metri di quota in una valle dei Monti Lessini. Fu frequentata da 90.000 anni fa fino a quando una frana ne sigillò l'entrata (25.000 anni fa), prima dai Neanderthal e poi dai Sapiens. L'ambiente, in quei lontani millenni, era diverso da oggi: nei periodi di maggiore frequentazione umana, in alto si estendeva una prateria alpina mentre boschi di conifere coprivano le zone più basse.