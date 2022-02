«Il veleno è stata l'arma di chi agisce nell'ombra e vuole nascondere la propria responsabilità», sostiene lo storico francese Georges Minois, autore del saggio Il pugnale e il veleno - L'assassinio politico in Europa (Utet). Di conseguenza, mentre «Chi uccide con il pugnale o con la spada lo fa pubblicamente, assumendosene la responsabilità e rivendicando i motivi dell'atto violento, nella storia l'avvelenamento è considerato un mezzo poco nobile, utilizzato da chi agisce per motivi abietti, in nome di una causa ingiustificabile».

Per secoli il delitto perfetto si è servito del veleno, ma ancora ai giorni nostri c'è chi cerca di eliminare in questo modo gente scomoda senza sporcarsi le mani . Arsenico, cicuta, belladonna hanno tolto di mezzo molti personaggi scomodi, lasciando ai vivi poche prove su cui indagare. Il veleno, infatti, rendeva difficile risalire alla mano assassina. Inoltre, a piccole dosi, molte sostanze causano una debilitazione che, almeno fino al secolo scorso, era interpretabile come malattia.

Meno dubbi sulla fine di Britannico, ucciso con una zuppa letale offertagli dal fratellastro Nerone, che per i suoi delitti si serviva addirittura di un'avvelenatrice professionista, la gallica Locusta. E sempre da Nerone arrivò l'"invito" a Seneca, filosofo e suo ex precettore, a suicidarsi: il malcapitato non ebbe alternativa che trangugiare una bella dose di cicuta e poi tagliarsi le vene. Del resto anche Socrate era passato a miglior vita attraverso la cicuta: era la versione edulcorata della pena capitale che i Greci riservavano a personaggi degni di rispetto.

COMPLICE LETALE. Per i Romani i venefici erano una faccenda da codardi o, nella logica misogina dell'epoca, da donne. Una legge risalente all'imperatore Antonino Pio (II secolo d.C.) enunciava chiaramente che "Plus est hominem extinguere veneno, quam occidere gladio" ("È più grave uccidere un uomo con il veleno che con la spada"). Eppure nelle insidiose corti imperiali i veleni giravano, eccome . Solo che era difficile distinguere gli avvelenamenti dai decessi provocati da qualche morbo o da medicinali successivamente rivelatisi tossici. Col beneficio del dubbio, quindi, vanno considerati la morte dell'imperatore Augusto, che secondo lo storico Tacito sarebbe stato avvelenato dalla moglie Livia; quella dell'imperatore Claudio, presunta vittima della consorte Agrippina; o quella di Germanico, probabilmente fatto assassinare dal governatore di Siria Pisone, uomo di fiducia dell'imperatore Tiberio.

Il filosofo greco Socrate in procinto di bere la cicuta in un quadro di Jacques-Louis David ("La morte di Socrate", 1787). Socrate era stato condannato a morte dai cittadini ateniesi.

CORTI ASSASSINE. Durante il Medioevo gli avvelenamenti si ridussero perché, spiega Minois, «i potenti avevano altri mezzi per sopprimere gli avversari, a cominciare dalla guerra privata. Ma subito dopo, con la nascita e il rafforzamento degli Stati nazionali, nei quali inizia a delinearsi lo Stato di diritto, il potente che voleva sbarazzarsi di un nemico non poteva che utilizzare mezzi illegali, come il veleno, lo strumento che lascia meno tracce e rende più difficile l'identificazione del colpevole». A partire dal XV secolo, dunque, l'avvelenamento diventò una pratica diffusa nelle corti europee e italiane in particolare: a Firenze, per esempio, nel 1548, il duca Cosimo I de' Medici ideò un complotto per avvelenare Piero Strozzi, capo militare di una fazione avversa, chiedendo "qualcosa che potesse avvelenare la sua acqua o vino, con le istruzioni su come mescolarlo".

A Venezia, il Consiglio dei Dieci, uno dei principali organi di governo della Repubblica dal 1310 al 1797, ordinò assassini con "mezzi segreti, attenti e abili", un chiaro riferimento al veleno. Lo storico Matthew Lubin della Duke University ha fatto un po' di conti: sono stati ben 34 i casi di avvelenamento politico sponsorizzato dall'intelligence veneziana tra il 1431 e il 1767. Non che a Milano si andasse leggeri: di omicidio in omicidio, nell'arco di un secolo la città vide avvicendarsi al comando della Signoria (diventata Ducato nel 1395) diversi zii, nipoti e figli. Matteo II Visconti (1319-1355) morì come suo padre Stefano: avvelenato.

E poi c'è la spregiudicata famiglia dei Borgia, col papa Alessandro VI in testa, che conquistò e conservò il potere anche attraverso l'omicidio. Fra pugnalate e strangolamenti, che non risparmiarono i loro stessi familiari (Giovanni fu fatto assassinare dal fratello Cesare), ricorsero ancora più volentieri al più discreto veleno. Leggenda vuole che avessero una predilezione per la cantarella, una pozione ottenuta facendo evaporare urina in un contenitore di rame e mescolando i sali così ottenuti con arsenico. In questo modo nel 1503 fu tolto di mezzo il cardinale Giovanni Michieli, i cui beni facevano gola al solito Cesare.