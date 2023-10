Ssst.... Silenzio, stiamo per entrare in un'epoca molto lontana dalla nostra, il Medioevo , la cosidetta Età di mezzo. E ci entriamo per capire cosa raccontano i letti della vita di quel tempo, perché statene sicuri, avranno molto da dirci. Erano nella stanza più importante della casa, quella con il camino, non venivano usati solo di notte, come facciamo noi, ed erano un indicatore della condizione economica della famiglia. Sorpresi?

tutti insieme nel lettone. Iniziamo con il chiarire che i talami di donne e uomini medievali erano più corti e più larghi dei nostri. Misuravano meno in lunghezza soprattutto perché si coricavano semiseduti, il busto e la testa sorretti da alti cuscini, e non del tutto sdraiati. Si trattava di una posizione che favoriva la digestione e scongiurava gli spiacevoli effetti del reflusso gastroesofageo (come lo chiamiamo oggi), di cui molti soffrivano per le cattive diete alimentari.

Nudi, ma con la cuffia. Se alzassimo le coltri domestiche di uomini e donne dell'Età di mezzo scopriremmo che «dormivano tutti nudi, anche i moribondi e gli ammalati per liberarsi il più possibile dell'importuna compagnia di pulci e altri insetti», scrive la medievista Chiara Frugoni nel suo saggio A letto nel Medioevo. Come e con chi (il Mulino), «gettando poi di solito gli abiti su un bastone teso tra le pareti, ben lontano anche dai topi». Lo attestano le fonti letterarie e le miniature del tempo: sotto le lenzuola non veniva indossato proprio niente. Mentre era di rigore una cuffia in testa, un copricapo di stoffa bianco, e non per moda o per vezzo.

Di notte il camino di casa, che si trovava solo in camera da letto, veniva spento con cura come tutte le candele: il rischio di incendi era forte.

Per difendersi dalla morsa del freddo notturno ci volevano allora non solo la cuffia, ma anche calde pellicce e strati di coperte stesi sopra le lenzuola praticamente in ogni stagione, come in un eterno inverno. Nel Medioevo, infatti, «patire il freddo doveva essere una sensazione fortemente interiorizzata», scrive Chiara Frugoni. «Dai serramenti approssimativi delle finestre entravano gli spifferi che penetravano anche fra gli interstizi delle travi di legno del soffitto. Il sistema di riscaldamento era insufficiente. Il camino, si sa, dà calore solo a chi gli sta molto vicino e per tirare bene ha bisogno della corrente d'aria di una porta o di una finestra socchiuse».