L'ex presidente Usa Donald Trump è sopravvissuto a un attentato durante un comizio elettorale in Pensylvania, Colpito all'orecchio da un cecchino si è subito rialzato. Ma non è certo il primo candidato alla Casa Bianca a subire un attentato: tra complotti, attentati,

omicidi e maledizioni gli inquilini dello Studio Ovale non hanno mai avuto vita facile. Ripercorriamo la storia dei presidenti degli Stati Uniti feriti o uccisi attraverso l'articolo "Presidenti nel mirino" di Stefano Graziosi, tratto dagli archivi di Focus Storia.

Il primo: Abraham Lincoln

Il 14 aprile del 1865, Abraham Lincoln, primo presidente repubblicano, subì un attentato in un teatro da parte del sudista John Wilkes Booth, alla fine della Guerra di Secessione. L'omicidio si rivelò concepito in modo da vendicare il Sud sconfitto: la morte di Lincoln ebbe gravi conseguenze politiche, originando una crisi istituzionale, dopo che il suo vice, il democratico Andrew Johnson, arrivò alla presidenza. Lincoln aveva scelto Johnson come vice proprio in un'ottica di pacificazione e inclusione verso i territori meridionali. Questo determinò un forte astio del Congresso (in mano ai repubblicani radicali) verso il nuovo presidente. Astio che, nel 1868, sfociò in un processo di impeachment nei suoi confronti.

Vendetta o complotto? James Garfield

Conquistata per pochi voti nel 1880, la presidenza del repubblicano James Garfield (1831-1881) fu una delle più brevi della Storia. Il 2 luglio del 1881, mentre si apprestava a prendere un treno alla stazione di Washington, fu infatti ferito da un colpo di revolver. Il presidente morì due mesi più tardi, in seguito a una lunga agonia. Si dice che si sarebbe potuto salvare se i medici avessero usato strumenti sterilizzati: la sua morte infatti fu dovuta principalmente a un'infezione.

Su quello che fu il movente dell'assassino, Charles Guiteau, si è detto un po' di tutto. Sembra fosse convinto che Garfield avesse vinto le elezioni grazie a un suo discorso. Per questo, riteneva di dover essere adeguatamente ricompensato, almeno con una nomina ad ambasciatore. Nomina che il segretario di Stato James Blaine non gli concesse. Per questo Guiteau avrebbe deciso di vendicarsi, uccidendo il presidente. Crimine per cui fu punito con l'impiccagione. Ma anche all'epoca non mancarono tesi complottiste che individuavano nel vice di James Garfield, Chester Arthur, il vero mandante dell'attentato.

10 FOTO Fotogallery 10 cose che (forse) non sai sulle elezioni Usa VAI ALLA GALLERY

Fotogallery 10 cose che (forse) non sai sulle elezioni Usa Martedì. Le elezioni presidenziali negli Usa si tengono il martedì successivo al primo lunedì di novembre, ogni 4 anni. Si vota di martedì per via degli... agricoltori. A metà 800, quando la maggior parte degli americani lavoravano in campagna ed erano assidui frequentatori della chiesa, la domenica era giorno di culto e il mercoledì giorno di mercato. Così fu scelto il martedì come giorno per le votazioni, in modo da dare agli elettori il lunedì per viaggiare dalla loro sede al seggio elettorale della contea, ed essere a casa in tempo per il mercato. Ma col tempo, elezione, dopo elezione, il "Supermartedì" è diventato una tradizione come il giorno del ringraziamento. Grandi elettori. Non sono i cittadini a eleggere il Presidente, ma 538 “grandi elettori” riuniti a Washington: il loro numero è pari alla somma dei deputati e dei senatori di ogni Stato. Funziona così: i cittadini votano il candidato presidenziale, ma il loro voto va in realtà al gruppo di “grandi elettori” che lo sostiene. E il candidato che prende anche solo un voto in più si porta a casa tutti i grandi elettori di quello stato. Questo spiega perché il sistema prenda il nome di winner takes all (chi vince prende tutto). Fanno eccezione Nebraska e Maine, gli unici due stati che hanno scelto di assegnare i loro voti elettorali (rispettivamente 5 e 4) con il sistema proporzionale. Grandi elettori/2. Sono necessari 270 grandi elettori per vincere la Presidenza. Il sistema non è perfetto e lo dimostrano le elezioni del 2000, quando il candidato democratico Al Gore fu sconfitto da George W. Bush, che aveva ottenuto mezzo milione di voti popolari in meno, ma aveva conquistato un numero maggiore di grandi elettori (in realtà a decidere fu uno stato soprattutto, la Florida, dove Bush aveva ottenuto poco più di 500 voti in più). Adv One shot. In nessun caso si possono ripetere le elezioni. La regola vige da sempre e anche per le elezioni del 1864, in piena guerra di secessione non vi fu nessuna deroga. Se nessun candidato alla carica di Presidente raggiunge il quorum? La decisione finale viene presa dalla Camera dei Rappresentanti, che sceglierà fra i primi tre candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Swing. Le elezioni si decidono soprattutto in Ohio, che è uno dei famigerati “swing state”, cioè uno degli Stati che oscillano storicamente tra il voto ai Democratici e quello ai Repubblicani. La sua fama di stato decisivo risale al 1976, quando alle presidenziali Gerald Ford venne battuto da Jimmy Carter per poche migliaia di voti, proprio dopo la vittoria di quest'ultimo in Ohio. Da quel momento i sondaggisti hanno accumulato molte prove che quel piccolo stato anticipa quasi sempre gli umori della nazione. Voto in prigione. In Florida, Kentucky e Iowa, chiunque abbia una condanna è permanentemente escluso dal voto. Nel Vermont e Maine, è permesso di votare a tutti i maggiorenni, a prescindere dalla storia criminale. Altri Stati variano tra questi due estremi, un po’ a seconda di quale reato è stato commesso, un po' permettendo a chi è libero sulla parola di votare. Privilegio che però non ha chi è dietro le sbarre. Adv Donne. Hillary Clinton non è stata la prima donna a correre per la Casa Bianca. La prima è stata Victoria Woodhull, nel 1872 con il partito degli eguali diritti. Era una figura molto moderna per il suo tempo, non solo a causa dell'attivismo politico per il suffragio femminile, ma anche perché fu la prima donna broker e la prima donna direttrice di un giornale. Astronauti. Gli astronauti votano tramite posta elettronica protetta nella Contea di Harris, in Texas, visto che la maggior parte di loro risiedono in quello Stato, vicino al mitico centro di controllo di Houston. Gli astronauti in orbita ricevono una mail criptata con un allegato pdf della scheda elettorale. E la rispediscono a un impiegato della contea, che copierà a mano il loro voto su una scheda elettorale, senza rivelarlo a nessuno. Come si vota. Strano, ma vero, non esiste una direttiva nazionale sul sistema di voto e ogni stato fa più o meno a modo suo. Il sistema più diffuso fino a poco tempo fa, era il punched card system, in cui l'elettore deve fare un foro sulla scheda in corrispondenza del candidato prescelto: le schede così perforate vengono lette da un sistema computerizzato, velocizzando lo spoglio. Ma nelle elezioni del 2000 la punzonatura mostrò di avere non pochi difetti. Così oggi in alcuni Stati le schede “bucate” sono state sostituite da un sistema a lettura ottica, che interpreta le preferenze degli elettori. Nell’era degli schermi touch poi non poteva mancare un sistema che permette di votare toccando il nome del candidato su un display (ma più che l'iPad ricorda le macchinette dei biglietti nelle stazioni). Adv Hacker. Ma i sistemi di voto elettronici sono sicuri? Non secondo alcuni esperti informatici della prestigiosa università di Princeton, come Ed Felten, che è riuscito a dimostrare come per un hacker sia possibile manomettere il sistema. Secondo il suo team, le macchine che gli americani usano alle urne sono meno sicure rispetto a un iPhone. E il problema vero è che in alcuni Stati non esiste una copia cartacea dei voti, da poter riutilizzare in caso di riconteggio o manomissione. Agli esperti di sicurezza informatica non resta che vigilare. Approfondimenti 00:00 #AccaddeOggi 6 giugno 1968: viene assassinato Robert Kennedy 00:00 AccaddeOggi 29 maggio 1917: oggi nasceva JFK 24:37 Storia 16 dicembre 1773: il Boston Tea Party 20:26 #AccaddeOggi 22 novembre 1963: l'assassinio di JFK 12:33 Curiosità Chi si nasconde dietro ai servizi segreti?

William McKinley: imprudenza fatale

Eletto per la prima volta nel 1896, il repubblicano William McKinley (1843-1901) portò avanti un programma economico di stampo protezionista e una politica estera espansionistica. Per la prima volta, gli Stati Uniti abbandonavano l'isolazionismo della vecchia dottrina Monroe (che sanciva la volontà degli Usa di non intromettersi nelle dispute internazionali), assumendo un atteggiamento "aggressivo" verso l'esterno. In questo senso, il presidente guidò una guerra contro la Spagna che portò sotto l'influenza statunitense Porto Rico, le Filippine, Guam e Cuba. McKinley fu rieletto nel 1900, ma grazie alla sua popolarità era sempre stato restio ad avvalersi dei servizi di sicurezza, così il 6 settembre dell'anno successivo, durante una visita a Buffalo, fu ucciso dall'anarchico Leon Czolgosz, punito poi con la sedia elettrica. L'improvvisa morte di McKinley catapultò alla presidenza il suo vice, Teddy Roosevelt che non aveva mai stimato granché il presidente, e che era stato messo alla vicepresidenza proprio dai vertici del Partito Repubblicano nell'intento di arginarne l'esuberanza politica. Le cose non andarono secondo i loro piani: perché iniziò, con lui, una delle presidenze più incisive della Storia americana.

J. F. Kennedy e la pista mafiosa

Nel 1963, il presidente Kennedy si trovava in una situazione difficile. Non godeva di grande popolarità, molte promesse erano state disattese e, nel Partito Democratico, iniziavano a esserci dubbi su una sua rielezione. Il 22 novembre di quell'anno, a Dallas, venne ucciso a colpi di fucile mentre si trovava a bordo della limousine del corteo presidenziale. A sparare fu Lee Harvey Oswald: operaio di simpatie sovietiche, fu arrestato nel giro di poche ore, per poi finire a sua volta ucciso, due giorni dopo, per mano di Jack Ruby. L'America era sotto shock: l'assassinio era avvenuto in diretta televisiva ed erano 62 anni che un presidente americano non veniva ucciso.

Il successore, Lyndon Johnson, incaricò il capo della Corte Suprema, Earl Warren, di guidare una commissione di inchiesta, per fare luce sull'accaduto. Ma le polemiche non si placarono: molti non erano d'accordo sulle conclusioni della Commissione Warren, secondo cui Oswald avrebbe agito da solo. Nel 1976 la Camera dei Rappresentanti formò una nuova commissione in cui si stabilì che Oswald avesse agito nel contesto di una macchinazione più ampia. Anche i file declassificati nel 2017 dal presidente Donald Trump non hanno aggiunto molti tasselli al puzzle, eccetto il fatto che l'Fbi sarebbe stato allertato sulla possibilità che Oswald venisse ucciso dopo l'arresto, avvertimento stranamente ignorato. Misteri e incongruenze non hanno fatto che alimentare le più disparate teorie complottistiche. Tra le più note la pista mafiosa. Il padre di JFK, Joe, era molto legato al gangster Sam Giancana. Anzi, secondo alcuni, JFK sarebbe riuscito a vincere le elezioni nel 1960 proprio grazie ai rapporti con la mafia, che gli avrebbe garantito l'appoggio di uno Stato decisivo come l'Illinois. Tuttavia, in seguito, la malavita americana non avrebbe gradito le pressioni del fratello di JFK, Bob, ministro della Giustizia. Secondo altri, invece, dietro l'omicidio ci sarebbe addirittura il vicepresidente Lyndon Johnson: un machiavellico golpista, pronto a tutto pur di arrivare allo scranno presidenziale.

Gli altri attentati: una poltrona che scotta

Altri protagonisti della politica americana alla presidenza non ci arrivarono mai. Il fratello di JFK, Bob, si candidò alla nomination democratica nel 1968: vista la sua popolarità, era probabile che sarebbe stato lui a sfidare il repubblicano Richard Nixon nella corsa per la Casa Bianca, ma le cose andarono diversamente. Il 5 giugno di quell'anno, dopo aver vinto le primarie in California, Bob venne freddato a colpi di revolver dall'immigrato giordano-palestinese, Sirhan Sirhan, mentre si trovava nell'Hotel Ambassador di Los Angeles. La motivazione addotta dall'assassino fu quella di voler punire il senatore per il suo appoggio a Israele nella Guerra dei sei giorni. Non mancò la tesi di un complotto, tirando in ballo una oscura manovra della Cia. Quattro anni dopo, fu il segregazionista George Wallace, candidato alle elezioni di quell'anno, a subire un attentato che lo costrinse per sempre su una sedia a rotelle. Anche Ronald Reagan (eletto nel 1980), subì un attentato nel 1981.