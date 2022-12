La Svizzera è mai stata bombardata?

Un prigioniero tedesco disinnesca una mina a Omaha Beach, in Normandia, nel 1945. Un anno dopo il D-Day (6 giugno 1944) - termine usato in ambito militare per indicare il giorno in cui partirà l'attacco mentre H-Hour sta per l'ora in cui esso avverrà - la spiagge della Normandia nascondevano ancora centinaia di migliaia di mine, sepolte dalle truppe naziste per boicottare lo sbarco degli alleati. Nelle operazioni di bonifica vennero impiegati numerosi prigionieri tedeschi (come il prigioniero della foto). La foto è stata scattata da Tony Vaccaro, un soldato dell’esercito statunitense, che mosse i primi passi come fotoreporter proprio durante la II Guerra Mondiale.



Foto: © Photo: Tony Vaccaro / Galerie Bilderwelt, Berlin