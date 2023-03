La stazione riscaldata come una stalla. La stazione centrale di Stoccolma, in Svezia, è riscaldata con il calore del corpo dei passeggeri. Come? Ci sono più di 250.000 persone che passano per la stazione centrale ogni giorno: il nuovo sistema di ventilazione è costituito da tubi che convogliano il calore in eccesso emanato dai viaggiatori in appositi scambiatori, in grado di convertirlo in acqua calda. Questa viene poi pompata nel sistema di riscaldamento. In base alle dichiarazioni del direttore della stazione, questo sistema oltre a essere ecologico, ha ridotto del 25% i costi di riscaldamento.