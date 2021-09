Quando ci fermiamo a fare benzina è difficile che capiti di pensare alla struttura della stazione di servizio: impersonale e standardizzato, il "benzinaio" non cattura certo l'attenzione. In passato, però, in diverse occasioni questi spazi sono stati terreno di sperimentazione per i grandi architetti del '900, che in alcuni casi hanno realizzato edifici iconici e molto particolari - come la prima in assoluto, costruita negli USA nel 1913, la cui struttura ricordava una pagoda. Solo con lo sviluppo delle reti di rifornimento le stazioni di servizio sono andate incontro a un crescente appiattimento stilistico.

Il più noto tra gli archistar che si sono cimentati nella progettazione di stazioni di servizio è Frank Lloyd Wright, progettista negli anni '50 della R. W. Lindholm, nel Minnesota, oggi inserita nel registro nazionale dei luoghi storici degli USA. Pensata non solo come punto di passaggio, ma come luogo di riferimento per la comunità, è caratterizzata da un'architettura originale e molto luminosa. Il designer non poté tuttavia realizzare l'aspetto tecnologico forse più innovativo della struttura: le pompe di benzina a soffitto, che avrebbero permesso di risparmiare spazio nel piazzale; giudicate troppo costose, non furono mai costruite, ma una riproduzione a grandezza naturale del progetto originale è oggi conservata in un museo di Buffalo, nello Stato di New York.