La siccità favorì il crollo della capitale dei Maya

Amavano gli sport estremi. l gioco della palla o ulama era una delle manifestazioni religiose più importanti e diffuse in Mesoamerica. Poteva essere praticato in grandi spazi aperti o in strutture con bassi muretti e anelli di pietra alle pareti in cui far passare una palla di caucciù. Nella variante Maya del periodo Postclassico (dopo il 900 d.C.) si doveva colpire la palla soltanto con le anche o con le cosce; se una squadra riusciva a farla passare in uno degli anelli sospesi, si metteva in tasca automaticamente la vittoria, e il capitano dei perdenti veniva decapitato (anche se alcuni sostengono che fosse la squadra vincitrice a offrire la vittima sacrificale). Con il tempo l'aspetto del sacrificio si perse, e il gioco della palla divenne sempre più un evento "da stadio" e un'occasione per fare scommesse.

Foto: © REUTERS/William Gularte