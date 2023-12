Il 10 luglio 1943 , quasi un anno prima dello sbarco in Normandia , le forze armate degli Alleati lanciavano l'Operazione Husky, sbarcando in massa sulle coste siciliane e dando inizio alla liberazione del continente europeo. Proprio in quel periodo, un giovane pilota americano di nome Gilbert Haldeen Myers, insieme a un equipaggio di cinque persone, partiva dalla Tunisia a bordo del suo bombardiere B-25per attaccare l'aerodromo di Sciacca, in Sicilia. Non avrebbe mai più fatto ritorno: poco dopo aver colpito l'obiettivo venne infatti abbattuto dal fuoco antiaereo italiano schiantandosi nelle campagne dell'isola. Le autorità lo diedero per disperso. Le cose sono rimaste così per ottant'anni, fino a quando i suoi resti sono stati identificati da un team di esperti.

Lunga ricerca. Le ricerche nella zona dello schianto, situata nel sud-ovest dell'isola, erano state già condotte senza successo quattro anni dopo la tragedia, nel 1947, ma la svolta è arrivata nel 2023, in seguito a una nuova indagine portata avanti dal Recovery and Identification of Conflict Casualties della britannica Cranfield University (CRICC) in collaborazione con l'agenzia del governo americano specializzata nel recupero dei prigionieri e dei militari dispersi in guerra (la US Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency, DPAA). La squadra di esperti incaricata del recupero era composta da venti persone, ciascuna incaricata di perlustrare le vicinanze della zona di impatto, nell'area di Sciacca.