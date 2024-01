Scoperto nel Pacifico il relitto di un aereo: è quello di Amelia Earhart?

Alla ricerca di nuove prove. Le immagini mostrano una massa sfocata che potrebbe in effetti sembrare un aereo, e Tony Romeo, ex ufficiale dell'intelligence dell'Air Force che ha finanziato l'esplorazione dei fondali del Pacifico, ha dichiarato di essere alla ricerca di nuove immagini ancora più definite per dimostrare con certezza che questo relitto appartenga effettivamente ad Amelia Earhart.

Del resto, sono stati davvero molti i tentativi di risolvere il mistero della sua scomparsa, a cominciare dalla tempestiva ricerca che durò - invano - quasi due anni, e in seguito alla quale fu dichiarata morta. Negli anni successivi, tante altre ipotesi anche surreali, ma le più accreditate erano che l'aereo fosse precipitato in mare mentre Earhart e Noolan stavano cercando di arrivare all'isola di Howland alla ricerca carburante; oppure, che avessero cercato di atterrare su un'altra isola più vicina dove poi erano morti. Finché nel 2018, il team della spedizione dell'International Group for Historic Aircraft Recovery mostrò di avere un'immagine sonar di un oggetto simile a un aereo in fondo al Pacifico. Era quello della donna che per prima, nel 1932, trasvolò l'Oceano Atlantico per poi scomparire nel Pacifico alla ricerca di un'impresa impossibile? No, non lo era. Magari questa volta lo è.