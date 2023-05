Sacco e Vanzetti: sulla sedia elettrica per una condanna politica

Impiccagione - XIII secolo - Diffusasi in Gran Bretagna a partire dal XIII secolo, l’impiccagione fu esportata oltreoceano (negli Usa fu in uso fino ai primi del Novecento) ed è tuttora in auge in Paesi come Giappone e Iraq (pur non essendo sempre efficace). In tale metodo, il decesso avviene in genere per rottura del collo, delle vertebre o per asfissia, con un’agonia che può sfiorare il quarto d’ora.

Foto: © Granger Collection