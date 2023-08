Quando fu proclamata la Repubblica di Weimar la Germania era in ginocchio: vediamo come il Paese divenne il cuore (e poi il problema) dell'Europa, con l'ascesa di Hitler e l'affermarsi del nazismo, attraverso l'articolo "Mal di Germania" di Federica Ceccherini, tratto dagli archivi di Focus Storia.

Tempi bui. Nel mondo di ieri c'erano uno Stato funzionante e una moneta solida, i padri lasciavano eredità sicure ai figli, i giovani e le famiglie potevano pianificare il loro futuro. Poi la classe media è andata via via impoverendosi, le istituzioni si sono indebolite e il denaro si è inflazionato, ha perso potere d'acquisto ed è divenuto carta straccia. Non è l'Italia di oggi, ma la Germania di un secolo fa.

Addio impero. Era l'ottobre del 1918 e la Prima guerra mondiale era a un passo dalla fine. Ma l'alto comando della marina, senza consultarsi con il governo, decise di far uscire ugualmente la flotta d'alto mare (la Hochseeflotte), di base nella città di Wilhelmshaven, per un ultimo disperato tentativo di attaccare la Royal Navy inglese. Praticamente un suicidio. I marinai quindi si rifiutarono di partire, ammutinandosi. L'insubordinazione dei marinai di Wilhelmshaven innescò la miccia, dopo poco anche i marinai di Kiel si ammutinarono e alle proteste dei militari si unirono gli operai. Seguirono tumulti in gran parte del Paese, tanto che il 9 novembre il Kaiser Guglielmo II fu costretto ad abdicare.

Tempo di rivolte. Lo stesso giorno il deputato socialdemocratico Philipp Scheidemann proclamò la repubblica affacciandosi da una delle finestre del Reichstag (il parlamento a Berlino), di cui divenne in seguito il primo cancelliere. Sempre a Berlino, poche ore dopo, gli estremisti di sinistra, gli Spartachisti, guidati da Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, proclamarono la Repubblica socialista.

In cerca di stabilità. Mentre a Monaco erano stati eletti consigli di operai e soldati, sul modello dei soviet bolscevichi del 1917, facendo fuggire il sovrano di Baviera, Ludovico III. Il clima era incandescente e il pericolo che le rivolte si trasformassero in una rivoluzione bolscevica in stile russo preoccupava le classi medie e i politici, così i socialdemocatrici si riuniro riunirono a Weimar (Berlino era troppo pericolosa) per stilare il nuovo statuto della Repubblica e dare alla Germania un governo stabile.

Benvenuta repubblica. L'atto di nascita della Repubblica di Weimar fu però il gennaio del 1919. Mentre i Freikorps, le truppe irregolari formate dai nazionalisti, cercavano di ristabilire l'ordine nelle città ribelli, il segretario dell'Spd Friedrich Ebert indisse le elezioni per un'Assemblea Costituente divenendo lui stesso il primo presidente della neonata repubblica. Il primo esperimento di democrazia della Germania però durò meno di 15 anni. Per anni gli storici si sono interrogati sui motivi di questo fallimento della democrazia e sembrano essere tutti concordi nell'imputare al meccanismo istituzionale la maggior parte delle colpe.

Ingovernabilità. Era infatti un sistema che portava spesso alla paralisi e all'ingovernabilità. Nell'elezione del Reichstag non era previsto alcun premio di maggioranza e la legge elettorale proporzionale era applicata alla lettera: i seggi erano ripartiti in base alle percentuali di voti conseguite. In più, non esisteva uno sbarramento per i piccoli partiti, il che portò alla proliferazione di questi ultimi e di fatto alla difficoltà di costituire una maggioranza solida capace di governare. Molti problemi erano dovuti alle opposizioni, in parlamento e nelle piazze, di comunisti e nazionalisti. Ma era lontano dai palazzi del potere che si giocava la partita più importante.

Un Paese in ginocchio. Nel 1923-24 i disoccupati tedeschi erano più di due milioni e mezzo e l'economia era al collasso. Dopo la guerra, la produzione di carbone era diminuita del 26% e del 75% quella di ferro. Senza considerare il disastro nei trasporti: erano perduti tutti i mercantili di grande stazza e migliaia di locomotive e vagoni ferroviari.

Riparazioni di guerra. La Germania non era più competitiva sui mercati e, come se non bastasse, era piegata dai debiti contratti per lo sforzo bellico e dalle pesantissime riparazioni chieste dai vincitori per i danni provocati dall'aggressione tedesca, considerata unica responsabile della guerra. La richiesta era di 132 miliardi di marchi. I versamenti sarebbero dovuti andare avanti fino al 1988 se Hitler non li avesse sospesi durante il suo cancellierato. Per pagare i debiti il governo fece stampare enormi quantità di banconote. Così, le quotazioni del marco negli Anni '20 cominciarono a precipitare rispetto al dollaro: nel 1914 un dollaro valeva circa 4 marchi, nel 1923 il cambio era a 11 zeri (4.200 miliardi).

Inflazione alle stelle. Questo ebbe un effetto psicologico devastante sulla popolazione, poiché l'inflazione aveva toccato sia gli alti funzionari sia gli operai, e tutti imputavano al governo la responsabilità della precaria situazione e si sentivano privati non solo di un futuro ma anche di un presente, molti temevano di morire di fame e di non avere più carbone per scaldarsi nel freddo inverno tedesco. La maggior parte dei tedeschi abitava ancora in villaggi o piccole città e solo il 30 per cento della popolazione totale (60 milioni) viveva nelle grandi città, come Berlino, Amburgo e Monaco di Baviera.

Anni ruggenti. Eppure, nonostante le difficoltà economiche, la società tedesca stava cambiando, come e forse più delle altre nazioni europee. Fu un'epoca di rivoluzione nei costumi, soprattutto femminili, improntati a un'inedita emancipazione. E grandi idee invadevano la vivacissima Berlino, dove vennero ricostruiti interi quartieri in base a innovativi criteri urbanistici, ancora oggi presi a modello. Forse per questo l'immagine di una Germania laboriosa e positiva mantenne il sopravvento su quella di nazione triste, sconsolata e perdente, tanto che qualche intellettuale straniero la definì il Paese il più stimolante d'Europa.

Nuova moneta. Nel 1923 ci fu una piccola ripresa, con l'introduzione di una nuova moneta, il Rentermark, che fece diminuire l'inflazione: l'economia sembrò migliorare. Seppur fiaccati dalle preoccupazioni e dai debiti, i tedeschi avevano tenuto duro e alla fine degli Anni '20 erano state ricostruite la flotta mercantile e la rete ferroviaria e le esportazioni erano addirittura aumentate rispetto all'anteguerra. La produzione industriale cominciò a diventare competitiva per merito della manodopera altamente specializzata e dell'ammodernamento dei metodi di produzione. Nel 1930, tuttavia, nonostante la ripresa economica e sociale, la repubblica cominciava a mostrare segni di forte indebolimento: in poco più di 10 anni si erano avvicendati al potere 11 diversi cancellieri e si erano svolte 5 elezioni per il rinnovo del Reichstag, i cui membri venivano rieletti ogni qual volta (cioè molto spesso) ci si trovava in una situazione di ingovernabilità.

Riforme economiche. Il baratro, per Weimar, si aprì quando divenne cancelliere l'esperto di finanza Heinrich Brüning, che tra i suoi obiettivi aveva quello di contrastare con il rigore di misure, anche impopolari, una nuova crisi economica dovuta alla Grande Depressione americana. Propose un decreto per il risanamento che il Reichstag non approvò, così il presidente Hindenburg usò i poteri straordinari che gli conferiva la Costituzione e sciolse il parlamento. Decisione che influenzò la storia a venire.

Il nuovo protagonista. Nelle elezioni per il nuovo Reichstag che si tennero il 14 settembre 1930, ci fu una novità importante: il partito nazionalsocialista prese il 18,3% passando dai 12 deputati del 1928 a 170. Hitler e i nazisti avevano cominciato negli Anni '20 a cavalcare il malcontento delle masse rispetto alla questione delle riparazioni di guerra, che gravavano sulla popolazione che quella guerra non l'aveva voluta e, cosa ancora più grave, sulle generazioni future.

Nel baratro del nazismo. Grazie ai proseliti fatti nelle università, nelle piazze e nei piccoli centri rurali il partito di Hitler aveva cominciato ad acquisire consensi e ora se la giocava all'interno del recinto istituzionale, pur contribuendo a costruire un clima di terrore e violenza fuori dal Palazzo.

Dopo il fallimento del putsch di Monaco nel 1923, Hitler aveva deciso che avrebbe preso il potere in modo legale. E così fu. Alle elezioni del 1932 ci fu il sorpasso: i nazisti superarono i socialdemocratici in Parlamento. Da quel momento Hitler, nominato cancelliere nel gennaio 1933, avrebbe iniziato a smantellare quel che restava della democrazia.

10 FOTO Fotogallery 10 cose che (forse) non sai su Hitler VAI ALLA GALLERY

Fotogallery 10 cose che (forse) non sai su Hitler I baffetti? Alla moda. Baffi squadrati, frustino da ufficiale e impermeabile stretto in vita: sono questi gli elementi del look di Adolf Hitler. Ma la sua non fu tanto una personale scelta di stile. Da giovane portava infatti baffi lunghi, secondo la moda di inizio ’900. Quando entrò nell’esercito (durante la Prima guerra mondiale) fu costretto a sfoltirli per poter meglio indossare le maschere antigas in dotazione. E poi li mantenne così, seguendo la nuova moda prevalente.

Fu invece l’amico Dietrich Eckart, esponente di spicco della società segreta Thule (primo nucleo del partito nazista) a fargli abbandonare gli abiti trasandati da bohémien a favore di una tenuta più marziale. Foto: © Courtesy Everett Collection/Contrasto I suoi antenati erano ebrei? Hitler era ebreo? La questione è controversa. Già in passato si era ipotizzato che il padre di Hitler, Alois, fosse il figlio illegittimo di una cameriera, Maria Schickelgruber, e di un giovane ebreo presso cui prestava servizio, ma si trattava di voci considerate poco attendibili.

A dar forza a questo paradosso storico è un recente studio belga che ha esaminato il Dna in campioni di saliva di 39 parenti del dittatore, riscontrandovi un frammento di cromosoma comune tra gli ebrei ashkenaziti e sefarditi, ma anche tra i berberi del Marocco. Lo studio, in realtà, non dimostra che Hitler fosse ebreo, ma conferma – se ancora ve ne fosse bisogno – che il mito nazista della razza ariana era totalmente privo di fondamento. Foto: © ARCHIVIO GBB Contrasto Un treno speciale (anzi due). Pur preferendo di gran lunga l’automobile, Hitler fu presto costretto dai numerosi impegni a optare per il treno, più rapido e sicuro. Alla fine degli Anni ’30 fu allestito per lui il Führersonderzug, un treno speciale che era un autentico quartier generale in movimento. I treni del dittatore, in realtà, furono due: il primo utilizzato in tempo di pace e il secondo attrezzato per la guerra, con vagoni blindati e armato.

Quest’ultimo si chiamava Amerika ed era provvisto di cannoni contraerei. Gli alloggi interni erano comodi, arredati con cura, ma non di lusso poiché il führer riteneva uno stile spartano più consono alla guerra. Il treno seguiva tragitti segreti, eppure nel 1941 sfuggì per un soffio a un attentato dinamitardo. Foto: © adoc-photos / adoc-photos Adv Il mistero del testicolo. Hitler aveva un testicolo solo? Per gli autori delle canzoni satiriche fischiettate dai soldati inglesi nella Seconda guerra mondiale senz’altro sì. E una prova si troverebbe negli appunti di un sacerdote polacco, da poco resi pubblici, al quale il dettaglio fu rivelato negli Anni ’60 da Johann Jambor, medico militare che ebbe in cura il giovane Adolf durante la Prima guerra mondiale.

La menomazione sarebbe stata causata da una scheggia che lo ferì all’inguine nella battaglia della Somme (Francia). Il dubbio però resta: lo storico inglese Thomas Weber, basandosi su documenti inediti, mette oggi in dubbio che Hitler sia stato in prima linea in quel conflitto. Foto: © Jerry Tavin/Everett Collection/Contrasto Una bambola per le truppe. Non sopportando che i propri soldati di stanza in Francia durante l’occupazione “inquinassero” il loro sangue ariano con le prostitute locali, nel 1941 Hitler fece progettare una speciale bambola gonfiabile in grado di soddisfare i desideri delle truppe.

Le istruzioni erano dettagliate: “pelle chiara, capelli biondi, occhi azzurri, 1,76 m di altezza e seni grandi”. In breve, una perfetta donna ariana in versione giocattolone sexy, per la quale venne scelto il nome di Borghild (un’eroina della mitologia nordica). Un bombardamento alleato rase però al suolo la fabbrica di Dresda incaricata della produzione, e così i bordelli francesi continuarono a fare affari con i soldati tedeschi.

La storia è raccontata da Graeme Donald nel libro Mussolini's Barber: And Other Stories of the Unknown Players Who Made History Happen, ma secondo alcuni storici si tratterebbe di una bufala. Amante del sesso estremo. Pornografia e sadomasochismo pare fossero alla base delle fantasie sessuali di Hitler. Almeno stando ai racconti della nipote Geli Raubal (morta suicida nel 1931 dopo una relazione con lo zio). Questa confessò che “zio Alf” la obbligava a posare nuda per lui in posizioni oscene, o a mettersi carponi per essere poi sculacciata con un frustino.

Alcune di queste pratiche erano svolte in nome del “sesso magico” (ramo dell’occultismo che si fonda su riti sadomasochisti), una passione che secondo alcuni Hitler avrebbe condiviso con la bella Winifred Wagner, nuora del compositore Richard Wagner. Alcuni medici hanno poi testimoniato che il dittatore si faceva iniettare testosterone per aumentare la propria virilità.

Nella foto la moglie del führer Eva Braun fa il bagno nuda. Foto: © Archivio GBB / CONTRASTO Adv Ammiratore di King Kong. Oltre alla pittura, Hitler apprezzava l’arte cinematografica. Disponeva di numerose sale di proiezione private, dove invitava spesso un altro appassionato di cinema, Joseph Goebbels. Ma quali erano i gusti del führer? L’attrice preferita era Greta Garbo, mentre l’attore che detestava di più (almeno pubblicamente, visto che in privato mostrò di apprezzarne le doti comiche) era Charlie Chaplin, che nel 1940 si era fatto beffe di lui nel film Il grande dittatore (nella foto).

Pellicola del cuore era King Kong (1933). Il celebre scimmione rappresentava per Hitler un esempio di forza primordiale: da lui avrebbe preso a prestito il vezzo di battersi il pugno sul petto nei comizi. Foto: © Courtesy Everett Collection/Contrasto Occhiali? No, grazie. Hitler non aveva quella che si definisce una “vista d’aquila”. Per sopperire a questo limite fece costruire una speciale macchina da scrivere con cui veniva trascritto ogni documento a lui riservato. La caratteristica di tale apparecchio (che esisteva in un unico esemplare gelosamente custodito dalla Gestapo, la polizia politica del Terzo Reich) era di utilizzare caratteri tipografici molto più grandi di quelli soliti. Un accorgimento imposto dal fatto che il führer si rifiutava di indossare gli occhiali, giudicati segno di debolezza. Foto: © API/GAMMA RAPHO Fanatico dei dolci. A causa dello stato di salute precario e della sua ipocondria, Hitler intraprese numerose diete, durante le quali si privò dell’alcol e della carne (senza diventare mai del tutto vegetariano). Solo a una cosa non seppe mai dire di no: i dolci. Aveva una vera passione per il cioccolato e la panna. Inoltre zuccherava ogni tipo di bevanda, acqua e vino inclusi. Dal dentista. La golosità gli procurò ovvi problemi con i denti. Hitler però se la faceva sotto come un bambino di fronte al suo dentista, il fidato Johannes Blaschke. Questi raccontò in seguito che il führer aveva una soglia del dolore bassissima: “Moriva dalla paura alla sola idea di doversi sedere sulla mia sedia” riferì. Così, i denti guasti alla lunga provocarono a Hitler una perenne alitosi. Foto: © Courtesy Everett Collection/Contrasto Adv Un talento, ma per la pubblicità. A scuola Hitler era un vero somaro e persino i suoi scritti da adulto sono infarciti di errori di grammatica. Quanto alla sua carriera di pittore non decollò mai. La sua vena artistica riuscì però a brillare quando, a vent’anni, si cimentò con il mestiere di pubblicitario, a Vienna. Si trattava di dipingere cartelloni per reclamizzare prodotti di vario tipo, come le brillantine per capelli, o lucidi da scarpe, deodoranti e detersivi.

Secondo alcuni storici fu anche così che perfezionò la conoscenza di quelle leggi della comunicazione e che gli saranno utili durante la presa del potere, quando il “prodotto” reclamizzato era il nazismo.

Nella foto, il führer durante le Olimpiadi di Monaco del 1936. Negli stadi erano presenti le svastiche e in Germania erano già in vigore le leggi razziali (per questo gli ebrei non poterono partecipare). Foto: © adoc-photos / adoc-photos Approfondimenti 11:08 #AccaddeOggi 24 luglio 1923: finisce l’Impero ottomano Storia Prima guerra mondiale: l'amara vittoria Storia 11 novembre 1918: fine della Prima guerra mondiale Storia 1914: l'attentato di Sarajevo e la Grande Guerra Storia Il contributo della scienza alla Grande guerra