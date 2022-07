Quando è nata l'aria condizionata?

I primi ventagli dell'antico Egitto. La storia dell'aria condizionata comincia nel mondo antico, quando per mantenere al fresco le case , si cercava di sfruttare al meglio le correnti d'aria, posizionando nel punto giusto finestre e aperture nei muri. A queste soluzioni se ne aggiunsero varie: in Egitto , per esempio, si usava appendere alle finestre delle canne umide, affinché l'acqua, evaporando, raffreddasse l'aria. Sempre nella terra dei faraoni videro la luce i primi ventagli, realizzati con foglie di palma, e diffusi poi anche in Grecia (a partire dal V secolo a.C.) e da lì nel mondo romano.

Il ventilatore arriva dalla Cina. Fu invece in Cina che nacque il primo prototipo di ventilatore, ideato nel II secolo d.C. dall'inventore Ding Huan e consistente in una ventola azionata da sette ruote, da far girare manualmente. Il sistema fu perfezionato in epoca medievale, ricorrendo alla forza motrice dell'acqua (come in un mulino), mentre in epoca moderna lo scienziato britannico John Theophilus Desaguliers nel 1734 realizzò un ventilatore da comodino simile a un asciugacapelli. Il macchinario, ideato per impedire l'accumulo di aria viziata, consisteva in una ruota metallica inserita in verticale in una struttura di legno dotata di un "becco", da cui veniva aspirata e rigettata l'aria.

Dal vapore all'elettricità. Una nuova, importante evoluzione giunse nel 1849 con l'ingegnere scozzese William Brunton il quale, sfruttando l'energia del vapore, progettò una "super ventola" (con raggio di circa sei metri) che fu presto utilizzata per migliorare le condizioni dell'aria nelle miniere e negli ospedali. Il successivo passo chiamò in campo l'energia elettrica: nel 1882, l'ingegnere americano Schuyler Wheeler depositò il brevetto del primo ventilatore elettrico (progettato prima con due e poi con sei pale) e realizzato anche in versione "da soffitto".

Brevettato nel 1906, anno in cui iniziò a diffondersi l'espressione "air conditioning", il sistema di Carrier conobbe numerose migliorie, utili soprattutto a ottenere un'esatta temperatura in un dato ambiente. I nuovi condizionatori cominciarono quindi a essere usati in ambito industriale nonché in teatri, cinema e in qualche ufficio, anche se per molto tempo rimasero ingombranti e pericolosi. I gas usati, dall'ammoniaca al clorometano, erano infatti tossici, e un'accidentale fuoriuscita poteva risultare fatale. Per questo motivo, nel 1931 furono sostituiti da nuovi composti chimici noti col nome commerciale di "freon", innocui per l'uomo, ma non per l'ambiente, in particolare per l'ozono atmosferico, tanto che oggi sono in gran parte vietati (a favore di gas con minor impatto ambientale).

Aria condizionata a casa, in auto e in treno. Sempre nel 1931 fu sviluppato negli Usa, dagli ingegneri H.H. Schultz e J.Q. Sherman, un condizionatore di dimensioni "domestiche", da collocare sui davanzali delle finestre. Poi, l'aria condizionata fu inserita nelle automobili (la prima azienda a credere nel business fu nel 1939 l'americana Packard) così come negli altri mezzi di trasporto. Nei decenni, i condizionatori sono quindi divenuti sempre più efficienti, sicuri, compatti (nel 1945 l'americano Robert Sherman realizzò persino un modello "portatile") ed economici, affermandosi come presenza fissa in molte case e in quasi tutti i luoghi pubblici al chiuso.

E nel terzo millennio questi apparecchi, forti di tecnologie sempre più sofisticate (e in grado di sviluppare anche calore), si sono fatti "smart", potendo essere azionati via smarthpone. Li si può accendere nei tempi più opportuni, limitando i consumi elettrici. Inoltre, i gas refrigeranti di ultima generazione, come l'R32, non risultano in alcun modo dannosi per lo strato di ozono che protegge il Pianeta, tanto da essere definiti "ecologici".