Quanti referendum sono stati indetti in Italia?

Tutti i referendum europei. In realtà in Europa si è votato più di 50 volte per questioni “europee”, concernenti adesione, trattati, moneta unica, ecc. Svizzera (che non fa parte dell’Unione Europea) e Irlanda (che ne fa parte) sono i Paesi che più spesso hanno chiamato i cittadini alle urne in tal senso.

In Italia invece si è votato per l’Europa una sola volta, il 18 giugno 1989, quando agli elettori fu chiesto: «Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione dotata di un governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di costituzione da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità?». I sì furono 29.158.656, vale a dire l’88,03% dei votanti.