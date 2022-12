Alle ore 17.27 del 5 dicembre 1933 gli Usa brindavano alla fine del Proibizionismo. Per quasi un quindici anni negli Stati Uniti fu vietata la vendita di alcol. Una decisione che non limitò il consumo, ma favorì gangster e corrotti. Ripercorriamo le tappe che portarono all'entrata in vigore del Proibizionismo attraverso l'articolo "Astemi per legge" di Gian Domenico Iachini, tratto dagli archivi di Focus Storia.

I giornali salutarono con ottimismo l'imminente scomparsa dell'alcol dalla vita sociale, e il corrispondente di una testata inglese si rallegrò per la chiusura di migliaia di squallidi locali e la coincidente apertura di ben più salutari gelaterie e pasticcerie (l'epidemia di obesità era ancora lontana). In realtà quelle gelaterie non erano un segno di repentino cambiamento di abitudini, come riteneva l'ingenuo giornalista, ma delle nuove "coperture", le facciate dietro le quali prese subito piede lo spaccio clandestino di alcolici.

Il 5 dicembre 1933 negli Stati Uniti si festeggiava con un brindisi molto speciale: dal momento che il "nobile esperimento", come lo aveva definito una consistente parte del Paese, era miseramente fallito, migliaia di americani potevano alzare finalmente i calici (e soprattutto gustarne il contenuto) alla luce del sole, inneggiando alla fine della detestata (e deleteria) politica del proibizionismo . Entrato in vigore il 17 gennaio 1920, anche se il presidente Thomas Woodrow Wilson non era d'accordo, il divieto di produrre, vendere e trasportare (ma non di consumare) alcolici entrò nella Costituzione. Per oltre un decennio il divieto di bere ebbe lo stesso status riservato alla libertà di espressione o all'abolizione della schiavitù.

La piaga dell'alcolismo. Del resto, l'abitudine ad alzare un po' troppo il gomito era diffusa tra gli americani da parecchio tempo. Già in epoca coloniale l'alcol aveva assunto un peso persino nel dibattito politico, come ricorda lo studioso Peter Thompson nel suo Rum, Punch & Revolution. Non solo era un elemento naturalmente presente nella vita quotidiana, ma quasi tutti bevevano, uomini e donne, e senza tante distinzioni d'età. In molte città la campana delle 11 del mattino e poi delle 4 del pomeriggio segnava il cosiddetto grog time, la "pausa alcolica" dei lavoratori.

Ma insieme agli appassionati bevitori erano cresciuti in maniera esponenziale anche gli oppositori, ovvero coloro che ritenevano che l'alcol fosse talmente nocivo per la popolazione che doveva essere proibito (i cosiddetti dry, cioè "asciutti"). Alla metà dell'800 i progressi fatti dai sostenitori del proibizionismo erano però andati perduti con la Guerra civile e la diffusa abitudine al bere tra i militari.

Luoghi di perdizione. Le città in espansione diventarono i principali campi di battaglia per gli interessi dei wet ("umidi"), gli antiproibizionisti, anche perché le loro strade brulicavano di locali per la vendita, i saloon, bollati dai benpensanti come i "club del povero". Nel 1890, New York contava circa 7.500 locali di questo tipo, mentre a livello nazionale le stime registravano una crescita da 100mila a 300mila saloon tra il 1870 e il 1900. Il loro radicamento, agli occhi dei sostenitori della riforma, era la forza più distruttiva presente nella vita americana e dal 1895 la combattiva Anti-Saloon League si impegnò nel portare la campagna nella vita politica nazionale. Nomi eccellenti come John D. Rockefeller e Henry Ford vi aderirono, versando enormi somme di denaro.

Tolleranza zero. I proibizionisti predominavano nelle regioni agricole, dove le diverse Chiese, in particolare la battista e la metodista, sostenevano organismi come il Partito proibizionista, fondato nel 1869, e l'Unione delle donne cristiane per la temperanza, nata nel 1874. Nel combattere la corruzione urbana in generale, le donne – che ancora non avevano conquistato il diritto di voto – affiancarono anche un'altra battaglia: quella per il suffragio universale, che a cavallo tra Ottocento e Novecento raggiunse la sua massima intensità.

Nel frattempo per i proibizionisti arrivavano i primi successi dalle zone rurali: lo Stato dell'Iowa e i due Dakota si schierarono con il Maine, il New Hampshire, il Vermont e il Kansas, che erano già dry. Anche altrove si adottarono norme restrittive, ma era difficile farle rispettare, al punto tale che il consumo pro capite genera le di alcol tra il 1860 e il 1900 quasi triplicò. Con l'inizio del XX secolo il movimento in favore della temperanza formalmente registrava nuovi progressi al Sud e all'Ovest, ma le città rimanevano le roccaforti wet, e per farle capitolare prese forza l'idea che fosse necessaria una modifica costituzionale.