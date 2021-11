Nel novembre del 1918 l'Italia fu travolta da una ventata di entusiasmo: dopo più di tre anni di aspri combattimenti e immani sacrifici, la lunga guerra contro l'Austria-Ungheria era finalmente vinta. Ma il fervore patriottico lasciò presto spazio alla dura realtà. Il bilancio della guerra era tragico: circa 650 mila morti, 450 mila mutilati e tre milioni di reduci. Sul fronte dell'economia il Paese era letteralmente in ginocchio, dissanguato dalle spese belliche, con interi territori devastati e un'industria che stentava a riprendere il suo corso in tempo di pace.

Wilson si oppose anche alla richiesta di Roma di ottenere Fiume (odierna Rijeka, in Croazia), che intendeva cedere al neonato Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (la futura Iugoslavia) nonostante le richieste di annessione dei numerosi fiumani italiani, maggioranza in città. Di fronte a questi ostacoli, i rappresentanti dell'Italia alla Conferenza per la Pace aggravarono ancor più le cose. Se il Presidente del consiglio, Vittorio Emanuele Orlando, appariva incline alla trattativa, questa fu bloccata in modo intransigente dal Ministro degli esteri, Sidney Costantino Sonnino. Alla fine entrambi decisero di abbandonare la conferenza per protesta, anche se furono poi costretti a tornare al tavolo con la coda tra le gambe quando presero atto che gli Alleati stavano procedendo per conto loro, ignorando l'assenza dell'Italia.

Italia isolata negli accordi di pace. Amare delusioni vennero poi dagli accordi di pace di Versailles. Prima dell'entrata nel conflitto, nell'aprile del 1915, l'Italia aveva siglato a Londra un patto segreto con gli Alleati che, in caso di vittoria, le garantiva un lauto bottino territoriale a scapito dell'Austria. Oltre al Trentino, all'Alto Adige, al Friuli, alla Venezia Giulia e all'Istria, l'accordo prevedeva l'occupazione della Dalmazia (la cui popolazione era prevalentemente croata), ma a opporsi furono poi gli Stati Uniti, entrati in guerra nel 1917 e dunque estranei al Patto. Nei suoi celebri 14 punti , il presidente Woodrow Wilson affermava che la rettifica delle frontiere (anche quelle italiane) dovesse avvenire "secondo linee di nazionalità chiaramente riconoscibili", considerando nullo qualsiasi precedente patto segreto.

Un'impresa ardita. Gli insuccessi e le gaffe diplomatiche causarono nel Paese un clima di disagio sfruttato ad arte dai nazionalisti. Tra questi spiccavano Benito Mussolini , fondatore e direttore del quotidiano politico Il Popolo d'Italia, e Gabriele D'Annunzio, il "poeta soldato" che per l'occasione coniò la celebre espressione "vittoria mutilata", accusando le potenze riunite a Versailles di negare il giusto compenso "a una nazione vittoriosa, anzi alla più vittoriosa di tutte le nazioni, anzi alla salvatrice di tutte le nazioni". Il Vate non si limitò alla retorica: chiamato in causa degli stessi fiumani, decise di risolvere la questione con uno spettacolare colpo di mano, simile a quelli che l'avevano reso famoso durante la guerra.

I socialisti non furono in ogni caso capaci di sfruttare il trionfo e al loro interno prevalse la corrente massimalista, contraria a qualsiasi alleanza. Così, dopo la parentesi di un esecutivo Nitti, il 15 giugno 1920 fu varato un governo di coalizione presieduto dal liberale Giovanni Giolitti . Questi aveva tirato le fila della politica italiana nei vent'anni precedenti e ritornava ora in scena alla veneranda età di settantotto anni: non proprio "il nuovo che avanza".

Arriva il Biennio rosso. La situazione continuava a essere esplosiva, tra violenti scioperi e rivolte contadine. Per natura incline al compromesso, Giolitti provò a mediare varando riforme in favore dei lavoratori, ma invano, e a prendere sempre più piede furono i fascisti, che si presentarono come i veri tutori dell'ordine. «Le fortune del fascismo cominciarono alla fine del 1920, dopo l'occupazione delle fabbriche e le elezioni amministrative dell'autunno, che segnarono il declino del Partito Socialista», scrive lo storico Emilio Gentile nel libro Il fascismo in tre capitoli (Laterza): «la borghesia e i ceti medi, convinti di non essere più tutelati dal governo, organizzarono forme di autodifesa per riaffermare i diritti della proprietà e il primato nazionale contro il "pericolo bolscevico".»

In questo contesto incendiario, un episodio emblematico ebbe luogo a Bologna il 21 novembre 1920, in occasione dell'insediamento della nuova giunta socialista a Palazzo d'Accursio, sede del Comune, quando una bomba lanciata dalle Guardie Rosse fece dieci vittime e alcune pistolettate uccisero il consigliere comunale liberale Giulio Giordani. Nonostante avessero fatto proprio dell'intimidazione un elemento chiave della loro politica, i fascisti riuscirono con abilità a volgere l'opinione pubblica a loro favore e la cosiddetta "strage di Palazzo Accursio" entrerà poi nell'immaginario collettivo del futuro regime: l'assassino non fu mai identificato, ma Giulio Giordani, pur essendo un membro liberale del consiglio comunale, divenne il "primo martire fascista".

«Con squadre armate organizzate militarmente, nel giro di pochi mesi le camicie nere distrussero gran parte delle organizzazioni proletarie nelle province della Val Padana, dove il Partito Socialista e le leghe rosse erano arrivate a esercitare un controllo quasi totale sulla vita politica ed economica», continua Gentile. Nel frattempo, sullo sfondo, la questione della "vittoria mutilata" restava aperta.