Perché scrivere accordi e contratti su pelle di pecora?

La pecora delle Montagne Rocciose (Ovis dalli), che abita proprio la catena montuosa americana, vive in branchi di maschi e di femmine che rimangono però pressoché separati. Mentre le femmine sono occupate nella cura dei piccoli, i maschi passano il tempo in furiose lotte per la supremazia, tanto che il rumore dello scontro delle loro corna rimbalza per chilometri. La madre si occupa del piccolo per mesi senza lasciarlo mai solo, fino a che non è ritenuto capace di affrontare le impervie pendenze autonomamente: un fitto cuscino di peli sotto le zampe lo aiuta a non perdere aderenza.