Perché nelle opere d'arte greche i combattenti sono sempre nudi?

Per loro fortuna, quando lottavano, i Greci non erano nudi, perché indossavano le armature. La nudità che vediamo su coppe e vasi si spiega dunque in altri modi: quella sulle coppe usate nei banchetti corrispondeva a contesti in cui il tasso alcolico probabilmente faceva virare le riunioni d'affari verso la volgarità.

Altrove invece è segno di uno status privilegiato. Secondo lo storico Paul Christesen, autore di Sport and Democracy in the Ancient and Modern Worlds, l'esercizio fisico praticato insieme in nudità rafforzava la coesione tra i cittadini benestanti, che costituivano i corpi politici e militari fondamentali per le città.