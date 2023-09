Anche i nostri antenati del genere Homo, come i rinoceronti neri e i panda giganti, sono stati sull'orlo dell'estinzione. Questo è avvenuto a partire da circa circa 900mila anni fa quando non c'era ancora l' Homo sapiens , ma esisteva l' Homo erectus . In uno studio apparso su Science, i ricercatori sono arrivati a questa conclusione utilizzando un modello matematico per ricostruire a ritroso l'origine di determinate caratteristiche genetiche a partire dalle sequenze del genoma completo di 3.154 persone viventi, prese a campione sparse per il mondo. I risultati hanno mostrato che gli antenati umani tra 930mila e 813mila anni fa attraversarono un periodo di grave pericolo di estinzione, un collo di bottiglia genetico con soli 1.280 individui riproduttori rimasti, da una popolazione originaria stimata di 100 mila.

In pratica, guardando le diverse versioni dei geni in una popolazione, è possibile datare approssimativamente quando sono emersi per la prima volta geni specifici: più tempo è trascorso, più ci sono state possibilità per diverse varianti di un gene di emergere. Stimando la frequenza con cui i geni sono comparsi nel tempo, gli scienziati possono ottenere informazioni su come le popolazioni ancestrali sono via via cresciute o si sono ridotte.

sull'orlo del precipizio. Dai genomi completi dei 3.154 individui considerati nel nuovo studio, appartenenti a 50 diverse popolazioni umane (di cui dieci africane), si è quindi risaliti ai tipi genici ancestrali che in certi punti della scala cronologica sono drasticamente calati di numero. Il tutto è stato poi combinato con i dati paleoclimatici e con quelli forniti dai fossili. Si è visto così che fra i 930mila e gli 813mila anni fa, la popolazione del genere Homo, l'umanità di allora, presente in Africa, Europa e Asia, si ridusse del 98,7%.

Una situazione paragonabile a quella di una odierna specie in pericolo di estinzione o di tante che nel passato non ce l'anno fatta, scomparendo per sempre, come la tigre dai denti a sciabola o l'orso delle caverne, vissuti nel Pleistocene e, in tempi più recenti, il dodo, uccello non volatore delle Mauricius, o il quagga, specie di zebra australe.

Il che non è un semplice paragone zoologico. Se non ce l'avesse fatta l'Homo erectus a superare la crisi, oggi non ci saremmo noi, cha da lui discendiamo. Se, come suggeriva Charles Darwin o come ha ricordato in anni recenti Stephen Jay Gould, l'evoluzione non risponde a un fine prestabilito, ma a una una serie di fortunate casualità, noi siamo una specie davvero fortunata per essere qui, adesso, e dovremmo dimostrare di esserne consapevoli rispettando di più noi stessi come intera umanità e l'ambiente.