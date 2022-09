Femore dimenticato. La storia del fossile è lunga: nel 2001 un team franco-ciadiano scopre il cranio di un esemplare di Sahelanthropus, battezzato Toumäi ("speranza di vita" in una delle lingue del Ciad). Nonostante il cervello piccolo e simile a quello di uno scimpanzé, Toumäi ha delle caratteristiche tipiche degli ominini, come alcuni dettagli dei denti e del volto. Nel 2004 la scoperta del femore, che però nessuno si preoccupa di studiare a fondo per oltre quindici anni. Nel 2020, finalmente, viene pubblicata una breve descrizione del fossile, ma l'analisi preliminare conclude che i resti probabilmente non appartenevano a una specie bipede .

Alcuni dubbi. Ora il nuovo team ribalta l'opinione dei colleghi, sostenendo l'esistenza di oltre una dozzina di caratteristiche che suggeriscono che il Salelanthropus fosse un ominine bipede. Tra le prove addotte vi è la presenza di una cresta ossea a supporto del femore durante la camminata: secondo uno studio di quest'anno, però, questa caratteristica non sarebbe tipica dei bipedi, ma sarebbe presente anche in alcuni primati, come gli orangotanghi, e a volte assente negli umani. Un altro tratto segnalato come indicativo di bipedismo, ovvero la torsione della diafisi (la parte centrale del femore), potrebbe in realtà essere frutto della compressione esercitata dai sedimenti in milioni di anni.