Il make up. Non sarà un'invenzione epocale come quella della ruota, ma ne batte molte altre in longevità. Da quando gli egizi iniziarono ad applicarlo nel 4000 a.C., il trucco non è mai passato di moda. Da un miscuglio di fuliggine con un minerale chiamato galena ottenevano un composto chiamato kohl usato per scurire e allungare il contorno degli occhi. Sul viso si applicavano invece miscele minerali dall'effetto sbiancante: il trucco non era comunque una preorogativa femminile ma un'usanza unisex usata per rimarcare l'appartenenza a un'alta classe sociale. Si credeva avesse anche una funzione terapeutica e proteggesse gli occhi da varie infezioni e dal riverbero del sole. Il tipico tratto allungato verso l'esterno aveva un significato simbolico preciso: richiamava l'amuleto udjat, "l'occhio risanato" del dio falco Horo.

Foto: © Civilon, Flickr