Una bambola per le truppe. Non sopportando che i propri soldati di stanza in Francia durante l’occupazione “inquinassero” il loro sangue ariano con le prostitute locali, nel 1941 Hitler fece progettare una speciale bambola gonfiabile in grado di soddisfare i desideri delle truppe.

Le istruzioni erano dettagliate: “pelle chiara, capelli biondi, occhi azzurri, 1,76 m di altezza e seni grandi”. In breve, una perfetta donna ariana in versione giocattolone sexy, per la quale venne scelto il nome di Borghild (un’eroina della mitologia nordica). Un bombardamento alleato rase però al suolo la fabbrica di Dresda incaricata della produzione, e così i bordelli francesi continuarono a fare affari con i soldati tedeschi.

La storia è raccontata da Graeme Donald nel libro Mussolini's Barber: And Other Stories of the Unknown Players Who Made History Happen, ma secondo alcuni storici si tratterebbe di una bufala.