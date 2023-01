Joe Masseria: the boss. In America lo chiamavo Joe Masseria (1886-1931), o Joe the boss, ma il suo vero nome era Giuseppe Masseria. Originario di Castellammare del golfo, in provincia di Trapani, a 43 anni si guadagnò un degno appellativo, qualcosa come "l'uomo che può schivare le pallottole", per via di un agguato da cui uscì miracolosamente indenne e con due fori di proiettile nel cappello di paglia. Dal 1920 comandò la banda Morello, uno dei clan più potenti a New York. A ordinare il suo omicidio, nel 1931, fu il boss Lucky Luciano, durante il conflitto italo-americano per la leadership, combattuto a New York tra i Maranzano e i Masseria.